سهر الصايغ في أحدث ظهور لها عبر "إنستجرام"

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شاركت الفنانة سهر الصايغ قلوب محبيها بصورة جديدة لها عبر صفحتها الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".





حيث ظهرت من جالسة علي كرسي، مرتدية شميز باللون النبيتي، وتركت شعرها منسدلاً، وتغرل بها متابعيها قائلين: "قمر، يا حلو انت يا حلو".





وفي سياق منفصل شاركت سهر بمسلسل "حب عمري"، في السباق الرمضاني الماضي، مسلسل "حب عمري"، من بطولة هيثم شاكر وسهر الصايغ ومنة فضالى ومى القاضى وأحمد كرارة وحنان سليمان وأمانى كمال وديانا هاشم وسامح الصريطى وتامر فرج وعدد آخر من الفنانين، وتأليف فداء الشندويلى وإخراج عبد العزيز حشاد، من إنتاج شركة "جولد ميديا.

