صابرين شريف: سعيدة بنجاح "ملهوفة" أولى أعمالي باللهجة المصرية

الثلاثاء 14/يوليه/2020 - 06:51 م
صابرين شريف
صابرين شريف
الفجر الفني
أعربت المذيعة التونسية صابرين شريف عن سعادتها بردود الأفعال الايجابية علي مواقع التواصل الاجتماعي التي اشادت بأولى تجاربها الغنائية "ملهوفة" التي اطلقتها باللهجة المصرية علي قناة مزيكا منذ ايام قليلة .


ووجهت صابرين عبر مواقع التواصل الاجتماعي الشكر لفريق عمل "ملهوفة" الشاعر هاني صارو الذي وضع الكلمات والملحن المتميز مدين والموزع المحترف احمد عبد السلام بالإضافة إلى دعم شركة عالم الفن وقناة مزيكا للأغنية .

على جانب آخر تستعد صابرين لتقديم اغنيتين الأولى باللهجة التونسية والاخرى بالعراقية كخطوة لإصدار ألبومها الغنائي الأول.

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