لحظات رعب وجحيم على الصحراوي.. آخر مستجدات حريق طريق الإسماعيلية

الثلاثاء 14/يوليه/2020 - 06:54 م
الحريق
الحريق
مارينا بشارة
تداول نشطاء موقع التواصل الاجتماعي فيديو لانفجار ضخم بمنطقة الحرفيين اليوم الثلاثاء، تبين فيما بعد أنه لانفجار خط بترول على طريق الإسماعيلية الصحراوي، أدى إلى خسائر بسبب حجم النيران.

وترصد "الفجر" أخر مستجدات الحادث المأساوي علي طريق الإسماعيلية الصحراوي:

حجم الخسائر:
أعلن اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة أن الحريق أسفر عن ٧مصابين وتفحم ٣١ سيارة ومعرض سيارات وقد تم نقل المصابين لمستشفى السلام العام.

السيطرة علي حريق:
كشف المهندس عماد عبدالقادر رئيس شركة أنابيب البترول بأنه قد تم السيطرة علي الحريق الذي شب في خط خام ( شقير - مسطرد) في اول طريق القاهرة - الاسماعيلية الصحراوي بسبب حدوث كسر بالخط مما إدي إلي إشتعال الخام المتسرب.

وصول وزير البترول:
تفقد المهندس طارق الملا وزير البترول موقع الحريق الضخم الذي شب على الطريق الدائري بمنطقة السلام، في خط مازوت بموقف العاشر على طريق الإسماعيلية، لمتابعة آثار الحادث.

سبب الانفجار:
فيما كشف المهندس عماد عبدالقادر رئيس شركة أنابيب البترول عن سبب الحريق الذي شب في خط خام (شقير - مسطرد) في أول طريق القاهرة - الإسماعيلية الصحراوي، وهو نتيجة حدوث كسر بالخط وحدوث شرارة ناتجة عن تزاحم السيارات بالطريق مما أدي إلي إشتعال الخام المتسرب.

سيارات إطفاء:
وجهت الحماية المدينة بالقاهرة، بـدفع 4 خزانات استراتيجية من المياه، بالإضافة الي 25 سيارات الإطفاء لمحاولة السيطرة على حريق هائل بمنقطة الحرفيين بمدينة السلام، نتيجة كسر ماسورة مازوت بطريق مصر إسماعيلية الصحراوي.

كما دفعت القوات المسلحة ٨ سيارات و٦سيارات من هيئة البترول وه لوادر و٦ سيارات قلاب من المحافظة للتغطية بالرمال والسيطرة على الحريق.

إغلاق مروري:
أغلقت إدارة المرور جميع الطرق المؤدية لطريق الإسماعيلية الصحراوى، ومنها نفق سعد الدين الشاذلي، والطريق الدائري من نفق السلام والشوارع المؤدية اليه لحين إتمام عملية إخماد الحريق.

ونوهت الإدارة العامة كافة السائقين بالابتعاد عن الطريق، لحين الانتهاء من السيطرة على الحريق.

توضيح هام:
أكدت إدارة الحماية المدنية، أنه خلال فصل الصيف تتزايد الحرائق، لوجود مجموعة من الأخطاء التى يرتكبها قاطنى الشقق والعقارات السكنية، تؤدى إلى اندلاع الحرائق خلال ارتفاع درجات الحرارة، منها عدم وجود فتحات تهوية سواء فى الشقق أو داخل المخازن التى تحتوى على مواد قابلة للاشتعال.

ونوهت الإدارة أن استعمال أسلاك كهربائية مقلدة لا تتحمل الضغوط وتؤدى لنشوب حرائق بسبب الماس الكهربى، بالإضافة إلى الأحمال الزائدة، بسبب تشغيل أجهزة التكييفات والأجهزة الكهربائية، وتخزين مواد سريعة الاشتعال بجوار مصدر حرارى.

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