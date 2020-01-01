شاومي تُصنع شواحن 100 واط لإطلاقها مع أحد الهواتف الشهر المقبل

حصلت شركة شاومي على اعتماد تقنية الشحن السريع 120 واط قبل أيام قليلة، حيث ترغب شاومي بطرح شواحن سريعة بقوة 100 واط خلال الأسابيع القادمة مع أحد الهواتف الرائدة، حيث بدأت بمرحلة التصنيع العام لتقنية الشحن 100 واط تحت اسم Super Charge Turbo لتكون التقنية الأسرع على الهواتف الذكية مع إطلاقها.





وتعد تقنية الشحن السريع 65-واط من أوبو وشاومي الأسرع على الهواتف الذكية للآن، لكن تقنية 100 واط ستزيحها عن الصدارة.





وربما لا يبدو أن تقنية الشحن السريع 100 واط على الأقوى الآن لا سيما مع الإعلانات المتتالية عن تقنيات شحن سريعة بقوة 120 واط و125 واط، إلا أنها في حال تواجدت الشهر القادم ستكون الأسرع وقتها، لا سيما وأن الشركات تستغرق بعض الوقت لبدء الإنتاج العام للشواحن بعد انتهاء التجارب على التقنية، وبالتالي ربما نرى تقنية 120 واط من فيفو أو 125 واط من أوبو بعد فترة أطول.





وستظهر فتقنية 100 واط الشهر المقبل بهواتف شاومي ستشكل نقلة بسرعة شحن الهواتف الذكية ببطاريات كبيرة.



