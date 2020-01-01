وصول طائرة مساعدات طبية إمارتية إلى المكسيك لمكافحة كورونا

الثلاثاء 14/يوليه/2020 - 06:44 م
بوابة الفجر
وكالات
قامت دولة الإمارات، اليوم الثلاثاء، بإرسال طائرة مساعدات تحتوي على 10 أطنان من الإمدادات الطبية وأجهزة الفحص إلى المكسيك، لدعم 10 آلاف من العاملين في مجال الرعاية الصحية، وتعزيز جهودهم في الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقال سفير الإمارات لدى المكسيك أحمد حاتم المنهالي: "شهدت العلاقات الثنائية بين الإمارات والمكسيك تطوراً ملحوظاً في السنوات الماضية في ظل دعم ورعاية من قيادتي البلدين، والحرص على تنمية أوجه التعاون المشترك في العديد من المجالات بما يعود بالخير على شعبي البلدين".

وأضاف المنهالي "يأتي إرسال طائرة المساعدات الطبية اليوم إلى المكسيك تأكيداً لوقوف الإمارات بجانب الشعب المكسيكي، ودعم كافة العاملين في المجال الطبي، وإمدادهم بالأدوات والمستلزمات الطبية في جهودهم لمواجهة جائحة كورونا".

يذكر أن الإمارات، قدمت حتى اليوم، أكثر من 1079 طناً من المساعدات لأكثر من 72 دولة، استفاد منها نحو 1 مليون عامل في المجال الطبي.

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