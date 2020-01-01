رسالة رئيس الوزراء إلى الأطباء بخط يده (فيديو)

الثلاثاء 14/يوليه/2020 - 06:45 م
بوابة الفجر
عرض برنامج "اليوم" المذاع على فضائية "dmc" الرسالة التي وجهها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء إلى الأطباء، وطالبهم فيها ببذل المزيد من الجهد كونهم يؤدون واجبًا مقدسًا لعلاج فيروس كورونا.

وجاء نص الرسالة التي كتبها رئيس مجلس الوزراء بخط يده أثناء زيارته اليوم الثلاثاء لمستشفى أسوان التخصصي وكان نصها: "شرفت اليوم بزيارة مستشفى أسوان التخصصي وأود أن أعبر عن جزيل شكري وتقديري واحترامي لكافة أفراد الأطقم الطبية الذين قاموا ومازالوا يقومون بواجبهم المقدس في رعاية المصابين والمرضى بفيروس كورونا بكل همة وضمير وكفاح مرة أخرى كل تقدير وتحياتي لكم جميعًا".

وتفقد مدبولي اليوم يرافقه كل من وزراء السياحة والآثار، والتنمية المحلية، والصحة والسكان، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومحافظ أسوان، مستشفى أسوان التخصصي بمنطقة "الصداقة الجديدة"، التي تم تخصيصها كمستشفى عزل صحي بعد تفشي فيروس "كورونا" وحتى الآن.

في سياق آخر، كشف المستشار الإعلامي لوزارة الصحة والسكان، عن إصابة 6 مواطنين جراء الحريق الذي اندلع اليوم، في خط مازوت بطريق مصر الإسماعيلية الصحراوي.

وأوضح المتحدث فى تصريحات صحفية، أنه تم الدفع ب15 سيارة إسعاف وتم التمركز في محيط الحريق لنقل أي مصابين في موقع الحادث، مؤكدا أن المصابين تم نقلهم إلى مستشفى السلام العام، مشيرا إلى أن الإصابات عبارة عن حروق أغلبها من الدرجة الثالثة.

وعرضت فضائية  "ten"، مساء الثلاثاء، مقطع فيديو يوضح اللحظات الأولى لانفجار خط مازوت بطريق "القاهرة الإسماعيلية".

وتابع الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، من أسوان، الحريق الذى نشب في طريق مصر الإسماعيلية الصحراوي.

وأجرى رئيس الوزراء، اتصالا هاتفيا بالمهندس طارق الملا، وزير البترول، واللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، لمتابعة ما أسفر عنه الحريق.

ووجه "مدبولي" باتخاذ اللازم لمواجهة الحريق.

فيما دفعت الإدارة العامة للحماية المدنية، بـ ١٠ سيارات إطفاء إضافية للسيطرة على حريق خط المازوت بالكيلو ٢١ على طريق الإسماعيلية الصحراوي.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

فيروس كورونا طريق اسماعيليه زياره اسوان خط مازوت حريق المازوت بوابة الفجر الفجر

أخبار تهمك

عاجل - الزمالك يخطط لخطف نجم الأهلي.. تعرف على التفاصيل

منذ أقل من ساعتين

"البترول" تكشف تفاصيل جديدة حول انفجار ماسورة المازوت

منذ ساعة

بأمر فايلر.. تحديد الراحلين عن الأهلي (بالأسماء)

منذ ساعتين و 16 دقيقة

عاجل.. الصحة تعلن عدد إصابات حريق طريق مصر إسماعيلية الصحراوي

منذ أقل من نصف ساعة

بعد ضم طاهر واقتراب موليكا.. الأهلي ينصب شباكه لضم «الصخرة»

منذ ساعة الا ربع

صور بالأقمار الصناعية تكشف عن كارثة بشأن سد النهضة

منذ حوالي 7 ساعات

مستشار السيسي يزف بشرى سارة للمصريين بشأن كورونا

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل - النائب العام يأمر بالتحقيق في بلاغ الخطيب ضد رئيس الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

مصر ترفع شعار "وداعا كورونا".. "الفجــر" داخل أكبر معمل لعلاج الفيروس في الشرق الأوسط (تقرير فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

رعب على الصحراوي.. القصة الكاملة لانفجار خط بترول بطريق الإسماعيلية

منذ ساعة الا ربع

محافظ القاهرة يكشف حجم خسائر حريق طريق الإسماعيلية الصحراوي

منذ ساعة و 7 دقيقة

عاجل..الصور الأولى من حريق هائل بخط مازوت الهايكستيب

منذ أقل من ساعتين

ليس دونجا.. نجم جديد من بيراميدز يضغط للانضمام إلى الزمالك

منذ ساعتين و 48 دقيقة

بعد دعوة البرلمان الليبي.. قدرات الجيش المصري كلمة السر

منذ حوالي 7 ساعات

كلوب يكشف عن أول طلب لمحمد صلاح في ليفربول

منذ أقل من ساعتين

المصائب تلاحق قنوات بي إن سبورت.. غرامة مالية من السعودية وإلغاء التصريح

منذ أقل من نصف ساعة

موضوعات متعلقة

بشرى سارة من رئيس الوزراء لمواطني القاهرة الكبرى (صور)

نيران وسيارات تحترق.. ماذا يحدث بطريق الإسماعيلية الصحراوي؟

"البترول" تكشف تفاصيل جديدة حول انفجار ماسورة المازوت

السيطرة على حريق خط المازوت بطريق الإسماعيلية الصحراوي

عاجل.. اللحظات الأولى لانفجار خط مازوت بطريق مصر إسماعيلية (فيديو)

رعب على الصحراوي.. القصة الكاملة لانفجار خط بترول بطريق الإسماعيلية

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
05:36 م

عاجل..الصور الأولى من حريق هائل بخط مازوت الهايكستيب

مصر ترفع شعار "وداعا كورونا".. "الفجــر" داخل أكبر معمل لعلاج الفيروس في الشرق الأوسط (تقرير فيديو)

03:15 م

صور بالأقمار الصناعية تكشف عن كارثة بشأن سد النهضة

12:16 م

عاجل.. الصحة تعلن عدد إصابات حريق طريق مصر إسماعيلية الصحراوي

06:53 م

عاجل - النائب العام يأمر بالتحقيق في بلاغ الخطيب ضد رئيس الزمالك

02:35 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مصطفى السعيد ثعلب الاقتصاد والسياسة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ريا وسكينة.. حكايات الحب والجنس والجريمة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أمريكا تشن حربًا غير معلنة على الصين وتخطط لتغيير النظام