رسالة رئيس الوزراء إلى الأطباء بخط يده (فيديو)

عرض برنامج "اليوم" المذاع على فضائية "dmc" الرسالة التي وجهها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء إلى الأطباء، وطالبهم فيها ببذل المزيد من الجهد كونهم يؤدون واجبًا مقدسًا لعلاج فيروس كورونا.





و جاء نص الرسالة التي كتبها رئيس مجلس الوزراء بخط يده أثناء زيارته اليوم الثلاثاء لمستشفى أسوان التخصصي وكان نصها: "شرفت اليوم بزيارة مستشفى أسوان التخصصي وأود أن أعبر عن جزيل شكري وتقديري واحترامي لكافة أفراد الأطقم الطبية الذين قاموا ومازالوا يقومون بواجبهم المقدس في رعاية المصابين والمرضى بفيروس كورونا بكل همة وضمير وكفاح مرة أخرى كل تقدير وتحياتي لكم جميعًا".



وتفقد مدبولي اليوم يرافقه كل من وزراء السياحة والآثار، والتنمية المحلية، والصحة والسكان، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومحافظ أسوان، مستشفى أسوان التخصصي بمنطقة "الصداقة الجديدة"، التي تم تخصيصها كمستشفى عزل صحي بعد تفشي فيروس "كورونا" وحتى الآن.







في سياق آخر، كشف المستشار الإعلامي لوزارة الصحة والسكان، عن إصابة 6 مواطنين جراء الحريق الذي اندلع اليوم، في خط مازوت بطريق مصر الإسماعيلية الصحراوي.





وأوضح المتحدث فى تصريحات صحفية، أنه تم الدفع ب15 سيارة إسعاف وتم التمركز في محيط الحريق لنقل أي مصابين في موقع الحادث، مؤكدا أن المصابين تم نقلهم إلى مستشفى السلام العام، مشيرا إلى أن الإصابات عبارة عن حروق أغلبها من الدرجة الثالثة.





وعرضت فضائية "ten"، مساء الثلاثاء، مقطع فيديو يوضح اللحظات الأولى لانفجار خط مازوت بطريق "القاهرة الإسماعيلية".





وتابع الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، من أسوان، الحريق الذى نشب في طريق مصر الإسماعيلية الصحراوي.





وأجرى رئيس الوزراء، اتصالا هاتفيا بالمهندس طارق الملا، وزير البترول، واللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، لمتابعة ما أسفر عنه الحريق.





ووجه "مدبولي" باتخاذ اللازم لمواجهة الحريق.





فيما دفعت الإدارة العامة للحماية المدنية، بـ ١٠ سيارات إطفاء إضافية للسيطرة على حريق خط المازوت بالكيلو ٢١ على طريق الإسماعيلية الصحراوي.



