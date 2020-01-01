لبنان تعلن ارتفاع عدد الإصابات بكورونا إلى 2451
الثلاثاء 14/يوليه/2020 - 06:34 م
وكالات
أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا، اليوم الثلاثاء، إلى 2451 بعد تسجيل 32 إصابة جديدة في الساعات الأربع والعشرين الماضية.
وأعلنت وزارة الصحة العامة في تقريرها اليومي، حول مستجدات الفيروس أنها لم تسجل وفيات جديدة ليستقر العدد عند 37 منذ 21 فبراير الماضي.
وكان وزير الصحة اللبناني، حمد حسن، أكد أن عدد الإصابات بفيروس كورونا اليوم سيكون في ذروته منذ 21 فبراير وحتى اليوم، مطمئنا بأن "كل تلك الاصابات معلومة المصدر، وبالتالي فإن إمكانية نقل العدوى قائمة، ولكن ليست كبيرة".
وقد أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، السبت، تسجيل 86 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، مقارنة مع 71 إصابة في اليوم السابق، حيث تعد هذه الحصيلة هي الأعلى في البلاد على أساس يومي، ما رفع مجموع عدد الإصابات إلى 2168 إصابة.
ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.
وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 12,259 مليون إصابة، بينهم أكثر من 554 ألف حالة وفاة، وأكثر من 7,127 مليون حالة شفاء.
وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين، كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.
وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.
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