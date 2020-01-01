بإطلالة جذابة.. رولا سعد تتألق في أحدث ظهور لها
الثلاثاء 14/يوليه/2020 - 06:36 م
فايقة محمد عادل
شاركت الفنانة اللبنانية رولا سعد، جمهورها صور جديدة لها، على حسابها الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".
وظهرت بالصورة بإطلالة جذابة مرتدية فستان باللون الأسود وعلقت قائله: "للمساء حكايةْ، تخبرنا أنَّ الأماني مهما تأجلتْ.. سيأتي فجرها لتشرقْ .. فتفاءلوا، مساكمْ تفاؤلْ وأملْ وسعادةْ".
يذكر أن آخر أعمال رولا سعد، كليب أغنية "دكان شلاطة"، والذي قامت بطرحه عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، وهو من كلمات فضل الراوي.
وظهرت بالصورة بإطلالة جذابة مرتدية فستان باللون الأسود وعلقت قائله: "للمساء حكايةْ، تخبرنا أنَّ الأماني مهما تأجلتْ.. سيأتي فجرها لتشرقْ .. فتفاءلوا، مساكمْ تفاؤلْ وأملْ وسعادةْ".
يذكر أن آخر أعمال رولا سعد، كليب أغنية "دكان شلاطة"، والذي قامت بطرحه عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، وهو من كلمات فضل الراوي.