محمد عبدالرحمن يروج لمسلسله الجديد "جمجوم وبم بم"

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روج النجم محمد عبدالرحمن لمسلسله "جمجوم وبم بم"، حيث نشر صورة جديدة له من أحداث المسلسل، وذلك عبر صفحته الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".





وكتب: "جمجموم وبم بم، الشركة الألمانية لمكافحة الخوارق الآن علي شاهد VIP".





الشركة الألمانية لمكافحة الخوارق" ينتمي للمسلسلات القصيرة ذات الـ 15 حلقة، ومن المقرر عرض المسلسل في النصف الأول من رمضان، ويعرض حاليا على المنصات الإلكترونية VIP ويشارك في بطولته ميرنا جميل ومحمد عبدالرحمن ومحمد سلام وآخرين.

