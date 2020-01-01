عاجل.. وزير البترول يصل موقع حريق طريق الإسماعيلية الصحراوي

الثلاثاء 14/يوليه/2020 - 06:20 م
ارشيفية
ارشيفية

وصل المهندس طارق الملا وزير البترول  والثروة المعدنية، إلى موقع حادث كسر خط أنابيب المواد البترولية على طريق الإسماعيلية الصحراوي؛ لمتابعة عمليات إخماد  حريق.

 

وانتقل اللواء هانى جرجس مساعد الوزير للشرطة المتخصصة، واللواء علاء متولى مدير المرور، لموقع حريق ناتج عن كسر ماسورة مواد بترولية بطريق الإسماعيلية الصحراوى.

 

وتلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا بوجود كسر بماسورة مواد بترولية بطريق الإسماعيلية الصحراوى، وتم الدفع بسيارات الإطفاء فيما يتواجد اللواء علاء متولى مدير المرور ويشرف على نشر الخدمات وتوجيههم لسحب أي كثافات مرورية تظهر بالمكان، وسط تواجد أمني مكثف بالمكان.

 

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وأمرت نيابة مصر القديمة الجزئية الأحد، باستخراج تصريح دفن جثة سيدة لقت مصرعها إثر حادث مروري علي طريق صلاح سالم.

 

كان قد تلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة بلاغا بوفاة سيدة إثر وقوع حادث مروري بطريق صلاح سالم في منطقة عين الصيرة بمحافظة القاهرة، وتم نشر الخدمات المرورية لتنظيم حركة السير وسحب الكثافات ورفع آثار الحادث.

 

ونجحت رجال الحماية المدنية بالقاهرة، من السيطرة على حريق داخل سوق توشكى بمنطقة حلوان، والتهم العديد من المحلات، وتم محاصرة الحريق من كافة الاتجاهات، وتمت عملية الإخماد.

 

دلت المعاينة الأولية لرجال مباحث القاهرة فى واقعة حريق سوق توشكى بحلوان ان النيران التهمت عشرات المحلات والاكشاك وتقدر الخسائر بملايين الجنيهات.

 

 

تلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة بلاغا من الأهالى بنشوب حريق فى سوق توشكى بمنطقة حلوان، وعلى الفور انتقلت اجهزة الامن مدعومة بسيارات إطفاء لاخمادة.

تلقت غرفة عمليات نجدة القاهرة، بلاغا بنشوب حريق مجموعة من الاكشاك فى حلوان، وانتقلت 22 سيارة إطفاء 3 خزان مياه، وتمت السيطرة عليه.

 

وعثر الأهالى على جثة مجهولة الهوية لشاب ملقاة داخل قطعة أرض بالقرب من أحد المستشفيات بمنطقة عين شمس.

 

كانت قد تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغا من الأهالى بوجود جثة بالقرب من أحد المستشفيات لشخص مجهول الهوية، وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

 

وبالفحص تبين العثور على جثة شاب داخل قطعة أرض تم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

 

واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال الجيران وشهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة كما تم التحفظ على كاميرات المراقبة بمحيط الجريمة لتفريغها وتحديد هوية مرتكبى الواقعة.

 

 

 

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