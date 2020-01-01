تجديد حبس رئيس حزب مصر القوية

الثلاثاء 14/يوليه/2020 - 06:21 م
بوابة الفجر
مـروة هيـكل
قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم طرة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، تجديد حبس عبد المنعم أبو الفتوح رئيس حزب مصر القوية فى اتهامه بنشر أخبار كاذبة والتحريض ضد مؤسسات الدولة، وذلك لمدة 45 يوما على ذمة التحقيقات.

وكانت النيابة قد أسندت في تحقيقاتها إلى عبد المنعم أبو الفتوح الاتهام بنشر وإذاعة أخبار كاذبة من شأنها الإضرار بالمصالح القومية للبلاد، وتولى قيادة بجماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصيةِ للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وشرعية الخروج على الحاكم، وتغيير نظام الحكم بالقوة، والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.

وسبق لأجهزة الأمن بوزارة الداخلية أن ألقت القبض على عبد المنعم أبو الفتوح وعدد آخر من المتهمين، في ضوء إذن قضائي صادر بهذا الشأن من نيابة أمن الدولة العليا التي كانت قد تسلمت تحريات أجراها قطاع الأمن الوطني، تفيد تخطيطهم لارتكاب عدد من الجرائم الإرهابية والاعتداءات المسلحة على منشآت الدولة ومؤسساتها، على نحو من شأنه إشاعة الفوضى في البلاد، الأمر الذي يستوجب التحقيق معهم بمعرفة النيابة

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وأصدرت الدائرة الخامسة إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم طره حكمها في إعادة محاكمة 34 متهمًا بقضية "اقتحام قسم التبين" المقيدة برقم 2267 لسنة 2013 جنايات التبين.

حيث عاقبت 12 متهما بالسجن المشدد لمدة 15 عاما وعاقبت 12 آخرين بالسجن المشدد 10 سنوات وعاقبت 10 متهمين بالسجن المشدد 7 سنوات.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى وعضوية المستشارين وجدى عبد المنعم والدكتور على عمارة بسكرتارية محمد الجمل وأحمد مصطفى.

وشهدت قاعة المحكمة إجراءات مشددة وتطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورنا المستجد والحد من انتشاره حيث ظهر جميع الحضور من محاميين وإعلاميين وصحفيين وموظفين بالمحكمة مرتدين الكمامات الطبية وأيضا المتهمين داخل قفص الاتهام.

وقامت الجهات المختصة بتعقيم قاعة المحكمة ومنصة القضاء وقفص الاتهام في الصباح الباكر قبل بدء جلسة النطق بالحكم ووضعت أجهزة الأمن جهاز لتعقيم الحاضرين قبل دخول قاعة المحكمة ورفضت دخول اي شخص دون ارتداء الكمامة الطبية.

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