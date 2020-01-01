السيطرة على حريق خط المازوت بطريق الإسماعيلية الصحراوي

قال المهندس عماد عبدالقادر رئيس شركة أنابيب البترول بأنه قد تم السيطرة علي الحريق الذي شب في خط خام ( شقير - مسطرد) في اول طريق القاهرة - الاسماعيلية الصحراوي نتيجة حدوث كسر بالخط وحدوث شرارة ناتجة عن تزاحم السيارات بالطريق مما إدي إلي إشتعال الخام المتسرب، موضحا أنه تم علي الفور غلق بلوف الخط قبل وبعد مكان الحريق والتحرك الفورى للقيام بإخماد الإشتعال بواسطة سيارات اطفاء المناطق الجغرافية البترولية المحيطة وسيارات اطفاء القوات المسلحة والحماية المدنية.





وقد انتقل إلى موقع الحريق المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية لمتابعة جهود السيطرة والاخماد والوقوف علي الوضع علي الطبيعة واتخاذ كافة الاجراءات اللازمة .





وقد تم تشكيل لجنة فنية تختص بالوقوف علي اسباب الحادث وإبلاغ الجهات الأمنية.