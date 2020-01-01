السيطرة على حريق ماسورة مواد بترولية بمنطقة الهايكستب

الثلاثاء 14/يوليه/2020 - 06:16 م
الحريق
الحريق
هبة عبد الحفيظ
نجحت الحماية المدنية في السيطرة علي حريق هائل نشب بمنطقة الهايكستب وتسبب في احتراق 8 سيارات كانت متواجدة أعلى طريق الإسماعيلية الصحراوى، أثناء نشوب الحريق.

وكانت غرفة عمليات النجدة، تلقت بلاغا بوجود كسر بماسورة مازوت واشتعال النيران بطريق الإسماعيلية الصحراوى، وانتقلت 20سيارات الإطفاء إلى المكان، ويحاول رجال الحماية المدنية عمليات السيطرة على الحريق.

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وأمرت نيابة مصر القديمة الجزئية اليوم الأحد، باستخراج تصريح دفن جثة سيدة لقت مصرعها إثر حادث مروري علي طريق صلاح سالم. 

كان قد تلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة بلاغا بوفاة سيدة إثر وقوع حادث مروري بطريق صلاح سالم في منطقة عين الصيرة بمحافظة القاهرة، وتم نشر الخدمات المرورية لتنظيم حركة السير وسحب الكثافات ورفع آثار الحادث وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وفي سياق أخر.. نجحت رجال الحماية المدنية بالقاهرة، من السيطرة على حريق داخل سوق توشكى بمنطقة حلوان، والتهم العديد من المحلات، وتم محاصرة الحريق من كافة الاتجاهات، وتمت عملية الإخماد.
دلت المعاينة الأولية لرجال مباحث القاهرة فى واقعة حريق سوق توشكى بحلوان ان النيران التهمت عشرات المحلات والاكشاك وتقدر الخسائر بملايين الجنيهات.

تلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة بلاغا من الأهالى بنشوب حريق فى سوق توشكى بمنطقة حلوان، وعلى الفور انتقلت اجهزة الامن مدعومة بسيارات إطفاء لاخمادة.

تلقت غرفة عمليات نجدة القاهرة، بلاغا بنشوب حريق مجموعة من الاكشاك فى حلوان، وانتقلت22 سيارة الطفاء 3 خزان مياه، وتمت السيطرة عليه وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وفي سباق أخر.. عثر الأهالى على جثة مجهولة الهوية لشاب ملقاة داخل قطعة أرض بالقرب من أحد المستشفيات بمنطقة عين شمس.

كانت قد تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغا من الأهالى بوجود جثة بالقرب من أحد المستشفيات لشخص مجهول الهوية، وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة. 

وبالفحص تبين العثور على جثة شاب داخل قطعة أرض تم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة. 

واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال الجيران وشهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة كما تم التحفظ على كاميرات المراقبة بمحيط الجريمة لتفريغها وتحديد هوية مرتكبى الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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