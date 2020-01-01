محافظ القاهرة يكشف حجم خسائر حريق طريق الإسماعيلية الصحراوي

وقع اليوم الثلاثاء، انفجار بخط البترول المغذي من منطقة الشقير بالبحر الأحمر والمتوجه الى مسطرد، ويقع موقع الانفجار تحديدا بطريق مصر الإسماعيلية - حي النزهة.





وتوجه على الفور اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة الى موقع الحادث، وأوضح أن الحادث أسفر عن حريق أحد معارض السيارات، وتم استدعاء عدد 20 سيارة إطفاء للسيطرة على الحريق.





وأكد المحافظ، ان أجهزة العاصمة مستمرة في تواجدها في موقع الحادث حتى يتم السيطرة تماما على تداعيات الحريق.





وكانت الحماية المدينة دفعت بـ15 سيارة إطفاء للسيطرة على الحريق، وسط انتشار أمنى مكثف لتنظيم الحركة المرورية.





وتلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا بوجود كسر بماسورة بطريق الإسماعيلية الصحراوى، وانتقلت سيارات الإطفاء إلى المكان، ويتواجد رجال المرور بالمكان لتنظيم حركة السيارات.





وتؤكد إدارة الحماية المدنية، أنه خلال فصل الصيف تتزايد الحرائق، لوجود مجموعة من الأخطاء التى يرتكبها قاطنى الشقق والعقارات السكنية، تؤدى إلى اندلاع الحرائق خلال ارتفاع درجات الحرارة، منها عدم وجود فتحات تهوية سواء فى الشقق أو داخل المخازن التى تحتوى على مواد قابلة للاشتعال.





وتشدد الإدارة استعمال أسلاك كهربائية مقلدة لا تتحمل الضغوط وتؤدى لنشوب حرائق بسبب الماس الكهربى، بالإضافة إلى الأحمال الزائدة، بسبب تشغيل أجهزة التكييفات والأجهزة الكهربائية، وتخزين مواد سريعة الاشتعال بجوار مصدر حرارى.





وتشير الإدارة إلى أن هناك أخطاء متكرر للحرائق منها كثرة اللجوء لوصلات الكهرباء العشوائية التى تؤدى للحرائق، والتدخين عند الشعور بالنعاس وعدم التأكد من إطفاء السيجارة، وترك الشموع أو أعواد الكبريت فى متناول الأطفال، واستخدم الماء فى حرائق الزيت المشتعلة، واستخدام أعواد الكبريت لاختبار تسرب الغاز، والأفضل استبداله بالصابون.





وتوضح الإدارة، أن السكان تهمل التأكد من سلامة البوتاجازات داخل المنازل وإحكام القفل لمنع التسرب، وأعمال صيانة فرن البوتاجاز لمنع أى تسرب غاز، كما يمنع قيام الأطفال بالعبث بأسطوانات الغاز ويجب إبعادهم عن المطبخ بالكامل مع تدريبهم على عملية الإخلاء فى حال وقوع الطوارئ، وضع أعواد الثقاب فى أماكن مرتفعة لضمان عدم وصول الأطفال إليها.



