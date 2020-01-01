الريشة الطائرة يجتمع بلاعبي المنتخب قبل استئناف النشاط

الثلاثاء 14/يوليه/2020 - 06:00 م
بوابة الفجر
نجوي مصطفي
اجتمع مجلس إدارة اتحاد الريشة الطائرة برئاسة هشام التهامي، مع لاعبي والجهاز الفني للمنتخب الوطني عبر تقنية الفيديو كونفرانس من خلال برنامج زووم.

وتم خلال الاجتماع مناقشة خطة عودة التدريبات عقب وصول الرد من اللجنة الأولمبية بالموافقة على الخطة المقدمة من الاتحاد.

وينتظر مسؤولو اتحاد اللعبة تحديد موعد المسحات الطبية للكشف عن فيروس كورونا والذي سيتحدد بناء على توقيت تحدده اللجنة الطبية باللجنة الأولمبية المصرية.

ويستعد منتخبنا الوطني للسيدات للمشاركة ببطولة العالم للفرق والمحدد إقامتها بالدنمارك خلال الفترة من 3 وحتى 10 أكتوبر المقبل.

وكان اتحاد الريشة قد قرر خوض المنتخب لفترة إعداد بدنية مع الدكتور محمد عبد الرؤوف دياب مخطط أحمال المنتخب الوطني لمدة أسبوعين أو ثلاثة قبل البدء في التجهيز الفني للاعبين.

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