نيران وسيارات تحترق.. ماذا يحدث بطريق الإسماعيلية الصحراوي؟

نشب مساء يوم الثلاثاء، حريق ضخم بخط مازوت بطريق مصر الإسماعيلية بمنطقة الهايكستب، وأحدث تلفيات كبيرة وخسائر.

تلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة بلاغا من الخدمات الأمنية بمنطقة الهايكستب، بنشوب حريق بخط مازوت وعلى الفور انتقلت أجهزة الامن مدعومة بـ20 سيارة إطفاء لإخماده.





دفعت قوات الحماية المدنية بالقاهرة بـ3 خزانات مياه إضافية لإخماد النيران المشتعلة بخط مازوت بطريق مصر الاسماعيلة بمنطقة الهايكستب بالاضافة لـ 20 سيارة اطفاء.





الخسائر





كما تسببت النيران المشتعلة بخط المازوت بمنطقة الهايكستب في احتراق 8 سيارات كانت متواجدة أعلى طريق الإسماعيلية الصحراوى، أثناء نشوب الحريق.





المرور





وأغلقت الإدارة العامة للمرور، جميع الطرق المؤدية لطريق الإسماعيلية الصحراوى، لحين السيطرة على حريق كسر ماسورة مواد بترولية، ومنها نفق سعد الدين الشاذلي، والطريق الدائري من نفق السلام والشوارع المؤدية اليه لحين إتمام عملية إخماد الحريق.





وتواصل الحماية المدنية جهودها لاخمادالنيران والسيطرة عليها.





وأمرت نيابة شمال القاهرة الكلية، اليوم الثلاثاء، بتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الحادث وحدوثها، واستدعاء عدد من شهود العيان بالمنطقة لسماع أقوالهم.





مليون و200 ألف ريال سعودي.. ضبط سيدة لإتجارها بالنقد في الدقهلية





تمكنت مديرية أمن الدقهلية، من ضبط سيدة لقيامها بالإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى، بالدقهلية.





وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام سيدة "لها معلومات جنائية" مقيمة بدائرة مركز نبروه بالدقهلية، بممارسة نشاطًا غير مشروع فى مجال الإتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء من خلال شراء العملات الأجنبية خاصة "الريال السعودى" من أبناء قريتها والقرى المجاورة بسعر أقل من سعر الصرف ثم تقوم بإستبدالها لما يعادلها بالجنيه المصرى من البنوك المختلفة.





وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافها وضبطها. بمواجهتها إعترفت بنشاطها الإجرامى.. وتبين أن حجم تعاملاتها خلال عام طبقًا للفحص المستندى بلغ (1،200،000 ريال سعودى).





جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى





وفي سياق آخر، نجحت القوات الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من إعادة دراجة نارية وهاتف محمول قبل الإبلاغ عن واقعتي السرقة.





وتعود الواقعة أثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة النزهة لمتابعة الحالة الأمنية بدائرة القسم تمكنت من ضبط عاطل، مقيم بدائرة قسم شرطة المرج "له معلومات جنائية"، حال استقلاله دراجة نارية "بدون لوحات معدنية"، وبحوزته (هاتف محمول "مجهول المصدر"- سلاح أبيض "كتر").





وبالكشف الفني على الدراجة النارية المضبوطة بحوزته تبين أنها مقيدة بإسم آخر بدائرة قسم شرطة المرج "غير مبلغ بسرقتها".





وبمواجهته اعترف بسرقة الدراجة النارية بدائرة قسم شرطة المرج بأسلوب "توصيل الأسلاك " وقيامه بالتخلص من اللوحات المعدنية الخاصة بها بإلقائها بالطريق العام، وأضاف بأن الهاتف المحمول المضبوط بحوزته من متحصلات واقعة سرقه بالإكراه بدائرة قسم شرطة الزيتون تحت تهديد السلاح الأبيض المضبوط بحوزته.





وباستدعاء المجني عليهما تعرفا على المضبوطات واتهماه بالسرقة، وأضافا بأنهما كانا في سبيلهما للإبلاغ.



