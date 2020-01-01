الدفع بـ 25سيارة إطفاء للسيطرة على حريق الحرفيين

الثلاثاء 14/يوليه/2020 - 05:54 م
الحريق
الحريق
هدير حمزة
دفعت الحماية المدينة بالقاهرة، بـ4 خزانات استراتيجية من المياه، إضافة إلى سيارات الإطفاء لمحاولة السيطرة على حريق هائل بمنقطة الحرفيين بمدينة السلام، نتيجة كسر ماسورة مازوت بطريق مصر إسماعيلية الصحراوي.

كما دفعت الحماية المدينة دفت بـ 25 سيارة إطفاء للسيطرة على الحريق، وسط انتشار أمنى مكثف لتنظيم الحركة المرورية.

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا بوجود كسر بماسورة بطريق الإسماعيلية الصحراوى، وانتقلت سيارات الإطفاء إلى المكان، ويتواجد رجال المرور بالمكان لتنظيم حركة السيارات.

وتؤكد إدارة الحماية المدنية، أنه خلال فصل الصيف تتزايد الحرائق، لوجود مجموعة من الأخطاء التى يرتكبها قاطنى الشقق والعقارات السكنية، تؤدى إلى اندلاع الحرائق خلال ارتفاع درجات الحرارة، منها عدم وجود فتحات تهوية سواء فى الشقق أو داخل المخازن التى تحتوى على مواد قابلة للاشتعال.

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