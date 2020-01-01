"الغسالة".. يحصد ملاين المشاهدات على مواقع التواصل الاجتماعي

الثلاثاء 14/يوليه/2020 - 05:54 م
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
بعد أيام قليلة من إطلاقه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حقق الإعلان التشويقي لفيلم "الغسالة"، 4 ملايين مشاهدة على "فيسبوك، تيك توك، انستجرام وتويتر".

ويعد الإعلان التشويقي للغسالة هو الأول من نوعه لفيلم مصري منذ فترة التوقف بسبب كورونا.


الغسالة يشارك في بطولته النجوم محمود حميدة وأحمد حاتم وهنا الزاهد، بالإضافة إلى محمد سلّام وبيومي فؤاد وأحمد فتحي وطاهر أبو ليلة، مع ضيوف الشرف محمد ثروت ومحمود الليثى وعلى الطيب، بالإضافة إلى ظهور خاص للنجمة شيرين رضا.
يكشف الإعلان التشويقي عن غسالة متطورة، يبدو أنها تسافر بالجميع عبر الزمن، وينتج عن ذلك صراعات مثيرة بين أبطال الحكاية. الغسالة من تأليف عادل صليب وإخراج عصام عبد الحميد.


وتدور الغسالة حول عمر، الذي يحاول استخدامها كألة زمن للتخلص من الشوائب التي تمنعه من الارتباط بحب حياته.


وفي الغسالة يعود الثنائي أحمد حاتم وهنا الزاهد إلى التعاون مجدداً بعد فيلم قصة حب الذي حقق نجاحاً في موسم عيد الحب 2019.


الفيلم من إنتاج نيوسنشري للإنتاج وأفلام مصر العالمية وسينرجي فيلمز، وتوزيع داخلي لشركة دولار فيلم،وخارجي لشركة N Star، وتتولى MAD Solutions مهام التسويق والترويج للفيلم، ومن المقرر تشغيل الغسالة في دور العرض قريباً.

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