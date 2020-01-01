على رأسها مساندة الدولة.. 5 أسباب تجعل مصر المُرشح الأبرز لاستضافة مباريات دوري أبطال إفريقيا 2020

الثلاثاء 14/يوليه/2020 - 05:32 م
دوري أبطال أفريقيا
دوري أبطال أفريقيا
عبد القادر عرابي
تترقب جماهير كرة القدم المصرية بشغف، الموقف النهائي من استضافة مباريات الدور نصف النهائي، من بطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم 2020.

وحدد الإتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" في وقتٍ سابق، دولة الكاميرون لاستضافة المباريات خلال شهر سبتمبر من دور واحد، إلا أن اعتذار الأخيرة بسبب فيروس كورونا، أربك كل الحسابات.

وأشارت عدة تقارير صحفية، لتفكير اللحنة الخماسية المنوط بها إدارة شئون الكرة المصرية، في التقدم بطلب للكاف، لاستضافة مباراتي نصف النهائي، بالإضافة للمباراة النهائية للبطولة.

وترتكن الدولة المصرية، متمثلة في وزارة الشباب والرياضة، واللجنة الخماسية، على عدة أسباب، تخول لها الحصول على حق تنظيم خواتيم دوري الأبطال، نسردها لكم من خلال تلك السطور.

الحراك الرياضي 

ستمثل تلك المباراتين المصيريتين، أفضل حراك زخم رياضي داخل مصر، في بعد أشهر طويلة من التوقف بسبب فيروس كورونا، وليس أفضل من مواجهة قطبي الكرة المصرية، الأهلي والزمالك، مع نظيرهما في المغرب، الوداد والرجاء.


تعزيز فرص مصر في لقب جديد

سيعطي تنظيم البطولة داخل الأرض المصرية، فرصة كبيرة لحصول الأهلي أو الزمالك على الأميرة الأفريقية، التي لم يحصل عليها اي فريق مصري منذ عام 2013 حين حصد الأهلي لقبه الثامن، أضف إلى ذلك، صعود أحد القطبين لكأس العالم الأندية، وخوض لقاء السوبر.


البنية التحتية 

تمتلك مصر عدة ملاعب في شتى أنحاء الجمهورية، جاهزة لاستضافة أي تظاهرات قارية وإقليمية، بعد أن اثبتت جدارتها بتنظيم كأس الأمم الأفريقية 2019 بمشاركة 24 دولة، وأتبعتها ببطولة كأس الأمم تحت 23 عاماً.

كما تزخر مصر بأفضل الفنادق المجهزة بجميع الخدمات والمرافق، والتي من شأنها تقديم أفضل صورة على المستوى السياحي.


مساندة الدولة

بالطبع تبارك وزارة الشباب برئاسة الدكتور أشرف صبحي، تنظيم هذا الحدث داخل مصر، لما يمثله من أهمية قصوى داخل القارة السمراء.

وقد يلعب المهندس هاني أبوريدة، رئيس إتحاد الكرة السابق، وعضو المجلس التنفيذي للكاف.


صعوبة موقف تونس والمغرب

التنافس الأكبر على تنظيم هكذا أحداث، يكون من دول الشمال الأفريقي، وتحديداً تونس والمغرب.

وفي ظل عدم اهتمام تونس بالأمر، لعدم وجود ممثلين لها في البطولة، واسناد مباريات الكونفدرالية للمغرب، تبدو الفرصة سانحة لمصر، لتنظيم تلك المباريات.

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مساندة الدولة دوري أبطال إفريقيا الزمالك البنية التحتية الأهلي والزمالك الأهلي

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