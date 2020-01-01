عاجل.. حريق هائل بخط مازوت في منطقة الهايكستيب (صور)

الثلاثاء 14/يوليه/2020 - 05:36 م
بوابة الفجر
داليا عادل
حصلت بوابة الفجر علي صور حريق هائل في منطقة الهايكستب بسبب كسر ماسورة مواد بترولية بطريق الاسماعيلية الصحراوي.

وتلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة بلاغا من الخدمات الأمنية بمنطقة الهايكستب، بنشوب حريق بخط مازوت ؤاحدث تلفيات كبيرة وتم الدفع بـ 20 سيارة إطفاء لمحاولة السيطرة على الحريق.

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نجحت رجال الحماية المدنية بالقاهرة، من السيطرة على حريق داخل سوق توشكى بمنطقة حلوان، والتهم العديد من المحلات، وتم محاصرة الحريق من كافة الاتجاهات، وتمت عملية الإخماد.

دلت المعاينة الأولية لرجال مباحث القاهرة فى واقعة حريق سوق توشكى بحلوان ان النيران التهمت عشرات المحلات والاكشاك وتقدر الخسائر بملايين الجنيهات.

تلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة بلاغا من الأهالى بنشوب حريق فى سوق توشكى بمنطقة حلوان، وعلى الفور انتقلت اجهزة الامن مدعومة بسيارات إطفاء لاخمادة.

تلقت غرفة عمليات نجدة القاهرة، بلاغا بنشوب حريق مجموعة من الاكشاك فى حلوان، وانتقلت22 سيارة الطفاء 3 خزان مياه، وتمت السيطرة عليه وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وفي سباق أخر.. عثر الأهالى على جثة مجهولة الهوية لشاب ملقاة داخل قطعة أرض بالقرب من أحد المستشفيات بمنطقة عين شمس.

كانت قد تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغا من الأهالى بوجود جثة بالقرب من أحد المستشفيات لشخص مجهول الهوية، وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة. 


وبالفحص تبين العثور على جثة شاب داخل قطعة أرض تم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال الجيران وشهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة كما تم التحفظ على كاميرات المراقبة بمحيط الجريمة لتفريغها وتحديد هوية مرتكبى الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

وفي سياق آخر، تحقيقًا للربح السريع، أقدم عاطل بالحفر والتنقيب عن الآثار داخل مسكنه بمنطقة البدرشين بالجيزة، فسقط في قبضة رجال المباحث، وقررت النيابة العامة، بجنوب الجيزة، حجزه ٢٤ ساعة، لحين ورود التحريات.

ووجهت النيابة العامة، للعاطل تهمه التنقيب عن الآثار خلسة داخل منزله، فيما أمرت بالتحفظ على أدوات الحفر.

ونجح ضباط قسم شرطة البدرشين التابع لمديرية أمن الجيزة، من ضبط عاطل حاول التنقيب عن الآثار داخل مسكنه بدائرة القسم.

كانت البداية بورود معلومات لضباط مباحث قسم شرطة البدرشين تفيد قيام "أحمد. م.أ" عاطل بالحفر والتنقيب عن الآثار داخل منزله بدائرة القسم.

بعد التأكد من صحة المعلومات الواردة وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال ضباط مباحث قسم البدرشين من ضبط المتهم واقتياده إلى القسم، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة، وتم تحرير محضر بالواقعة، وتباشر النيابة العامة التحقيقات.

وفي سياق آخر، أمرت النيابة العامة، بشمال الجيزة، حبس طالب جامعي وعاطل، ٤ أيام على ذمة التحقيقات، لإتجارهما في مخدر الفودو.

وواصلت النيابة العامة، التحقيق مع المتهمان لحيازتهما على ٣٦ جرام من مخدر الفودو، بمنطقة العجوزة، حيث أدلى المتهمان باعترافات تفصيلية، أنهم لجأوا لتلك التجارة لأنها مربحة وللانفاق على احتياجاتهما المادية.

فيما أدلى الطالب الجامعي، باعترافاته، أنه تعرف على المتهم الثاني "عاطل" من خلال كافية بأحد المناطق، وكان خلالها ينفق على ذاته وعلى مصاريف الجامعة دون مساعدة أهله، فقرر أن يعمل معه نتيجة لاحتياجه.

وأوضحت التحقيقات، أن العاطل والطالب يروجان لتلك التجارة على عملائهم بالمنطقة، فضبط بحوزتهما على كميات من المخدر، وميزان لتقسيم المخدرات أثناء بيعها على عملائهم، و١٨ ألف جنيه مقابل الاتجار، وهاتف محمول.
عاجل.. حريق هائل بخط مازوت في منطقة الهايكستيب (صور)
عاجل.. حريق هائل بخط مازوت في منطقة الهايكستيب (صور)
عاجل.. حريق هائل بخط مازوت في منطقة الهايكستيب (صور)
عاجل.. حريق هائل بخط مازوت في منطقة الهايكستيب (صور)
عاجل.. حريق هائل بخط مازوت في منطقة الهايكستيب (صور)
عاجل.. حريق هائل بخط مازوت في منطقة الهايكستيب (صور)
عاجل.. حريق هائل بخط مازوت في منطقة الهايكستيب (صور)
عاجل.. حريق هائل بخط مازوت في منطقة الهايكستيب (صور)
عاجل.. حريق هائل بخط مازوت في منطقة الهايكستيب (صور)
عاجل.. حريق هائل بخط مازوت في منطقة الهايكستيب (صور)

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