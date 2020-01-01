ضربة قاضية.. ضبط 15 كيلو هيروين في الشرقية (فيديو)

تمكنت الأجهزالأمنية، من ضبط أحد العناصر الإجرامية بالشرقية تخصص فى الاتجار بالمواد المخدرة، وبحوزته 15 كيلو جرام لمخدر الهيروين بقصد الاتجار.





تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، (نشاط أحد العناصر الإجرامية - مقيم بمحافظة الشرقية – ويحمل جنسية إحدى الدول العربية) تخصص فى الاتجار بمخدر الهيروين، متخذًا من دائرة مركز شرطة بلبيس ودائرة قسمى شرطة أول وثان العاشر من رمضان مسرحًا لمزاولة نشاطه فى الإتجار والترويج على عملائه.





عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعى الأمن الوطنى - الأمن العام، ومديرية أمن الشرقية، أمكن استهدافه وضبطه حال استقلاله سيارة بدائرة مركز شرطة بلبيس، وبحيازته 60 إسطوانة لمخدر الهيروين وزنت جميعها 15 كيلو جرام - مبلغ مالى –هاتف محمول) ، وبمواجهته أقر بمزاولة نشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه.





تقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى (2250000 – إثنان مليون ومائتان وخمسون ألف جنيه تقريبًا).





جاء ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، ولاسيما فى مجال جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عمليات ترويجها.





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وفي سياق آخر، نجحت القوات الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من إعادة دراجة نارية وهاتف محمول قبل الإبلاغ عن واقعتي السرقة.





وتعود الواقعة أثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة النزهة لمتابعة الحالة الأمنية بدائرة القسم تمكنت من ضبط عاطل، مقيم بدائرة قسم شرطة المرج "له معلومات جنائية"، حال استقلاله دراجة نارية "بدون لوحات معدنية"، وبحوزته (هاتف محمول "مجهول المصدر"- سلاح أبيض "كتر").





وبالكشف الفني على الدراجة النارية المضبوطة بحوزته تبين أنها مقيدة بإسم آخر بدائرة قسم شرطة المرج "غير مبلغ بسرقتها".





وبمواجهته اعترف بسرقة الدراجة النارية بدائرة قسم شرطة المرج بأسلوب "توصيل الأسلاك" وقيامه بالتخلص من اللوحات المعدنية الخاصة بها بإلقائها بالطريق العام، وأضاف بأن الهاتف المحمول المضبوط بحوزته من متحصلات واقعة سرقه بالإكراه بدائرة قسم شرطة الزيتون تحت تهديد السلاح الأبيض المضبوط بحوزته.





وباستدعاء المجني عليهما تعرفا على المضبوطات واتهماه بالسرقة، وأضافا بأنهما كانا في سبيلهما للإبلاغ.





جاء ذلك في إطار تكثيف الجهود التى تبذلها وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها.











