كلوب يكشف عن أول طلب لمحمد صلاح في ليفربول

وجه يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الانجليزي رسالة خاصة للاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح ونجم فريق الريدز خلال تصريحاته صباح اليوم.





وعقد كلوب مؤتمر صحفي للحديث عن لقاء ليفربول ضد آرسنال في الجولة السادسة والثلاثين من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز.





وقال كلوب عن محمد صلاح: " صلاح لاعب مؤثر بالنسبة لنا، شارك في 50 مباراة هذا الموسم وكنا محظوظين لخوضه هذه المباريات دون أن يتعرض لأي إصابة".





واضاف: " لم أشك أطلاقاً في قدرات محمد صلاح كنت واثقاً منذ اللحظة الأولى عند التعاقد معه من روما وأتذكر حديثنا سويًا عند لقائنا وجهًا لوجهه في المرة الأولى، وحديثه عن تفضيله اللعب على الجبهة اليمنى".





وتابع: " صلاح أبلغني بأن ماني يلعب في هذا المركز، ولكني قلت له بأن ماني سيلعب على الجبهة اليسري ونجحنا في ذلك ولقد سجلوا كثلاثي هجومي حتى الأن 250 هدفًا، لذلك نجحت الأمور بشكل جيد".