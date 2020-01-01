وزير السياحة والآثار يتفقد الفندق الحاصل على شهادة السلامة بأسوان

تفقد الدكتور خالد الغناني وزير السياحة والآثار، أحد الفنادق الحاصلة على شهادة السلامة الصحية المعتمدة في مدينة أسوان؛ لمتابعة تنفيذها للضوابط الموضوعة في هذا الشأن والتي أقرتها الوزارة.





حيث تفقد الإجراءات الوقائية التي يتبعها الفندق منذ دخول الضيف من باب الفندق وإجراءات تطهير الأمتعة وقياس درجات حرارة الضيوف وتطهير اليدين، ومنطقة الاستقبال والبهو وإجراءات التسكين ومنطقة المطاعم والمطابخ والبرجولات وحمامات السباحة، والممرات الداخلية والممشى الخارجي.





وقال عبد الفتاح العاصي مساعد وزير السياحة والآثار للرقابة على المنشآت السياحية والفندقية، في تصريحات سابقة له، إن إجمالي عدد الفنادق الحاصلة على شهادة السلامة الصحية وصل حتى الآن إلى 541 فندقا بـ21 محافظة على مستوى الجمهورية، وتستمر لجان الفحص في اعمال التفتيش تباعا على باقي الفنادق التي تقدمت بطلبات للحصول على الشهادة، وأهابت وزارة السياحة والآثار بالمواطنين وشركات السياحة قصر التعامل مع الفنادق التي حصلت على شهادة السلامة الصحية دون غيرها.





تطورات جائحة كورونا في مصر





وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الاثنين، خروج 556 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 24975 حالة حتى اليوم.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 931 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 77 حالة جديدة.





وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.





وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الاثنين، هو 83001 حالة من ضمنهم 24975 حالة تم شفاؤها، و3935 حالة وفاة.





وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس كورونا المستجد، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.



