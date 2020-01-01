حبس ديلر بولاق الدكرور 4 أيام لحيازته 10 طرب حشيش

أمرت النيابة العامة، بجنوب الجيزة، بحبس عاطل، ٤ أيام على ذمة التحقيقات، لحيازته ١٠ طرب حشيش، فيما أمرت بإرسال المضبوطات للمعمل الكيميائي لفحصها وكتابة تقرير واف.





وواصلت النيابة العامة، التحقيق مع عاطل لاتجاره في مخدر الحشيس، حيث أدلى باعترافاته، أنه كان يروج لتجارة الحشيش على عملائه بمنطقة بولاق الدكرور، لاحتياجه للمال، لأنه ينفق على أسرة كاملة، وضبط بحوزته على ١٠ طرب حشيش ومبلغ ٥ آلاف جنيه.





وأفاد العاطل في اعترافاته، أنه كان يتواصل مع عملائه عن طريق الهاتف المحمول، مضيفا أنه تعلم تلك التجارة من أحد أصدقائه، لأنها تجارة مربحة، وأنه دخل في تلك التجارة منذ سنوات بعد فشله في كثير من المهن.





كانت نجحت أجهزة الأمن في ضبط أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" حال استقلاله سيارة فى كمين أُعد لضبطه بدائرة قسم شرطة بولاق بمحافظة الجيزة، وعثر بحوزته على 10 طرب لمخدر الحشيش وزنت واحد كيلو جرام، مبلغ مالي، هاتف محمول.





وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات













وفي سياق آخر، بحوزته أقراص وحشيش.. بتلك المضبوطات.. سقط ديلر بولاق الدكرور، في قبضة رجال المباحث، لاتجاره في المواد المخدرة، وضبط بحوزته ٤٠ قطعة حشيش، وأقراص مخدرة، ومبالغ مالية مقابل الاتجار، وهاتف محمول، فقررت النيابة العامة، بجنوب الجيزة، حبسه، ٤ أيام على ذمة التحقيقات.





وأمرت النيابة العامة، إرسال المضبوطات للمعمل الكيميائي لفحصها وكتابة تقرير واف.





بداية الواقعة، ألقى ضابط مباحث قسم بولاق الدكرور، القبض على عاطل بحوزته أقراص مخدرة و٤٠ قطعة حشيش، اعترف بحيازتها لترويجها بين عملائه والاتجار بها، فحرر محضر بالواقعة، وتم إحالته إلى النيابة للتحقيق.





توصلت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور، إلى اتجار عاطل بالمواد المخدرة، وترويجها بين عملائه بدائرة القسم.





عقب إعداد كمين للمتهم، تمكن رجال المباحث من ضبطه، وبحوزته أقراص مخدرة وحشيش، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات للاتجار بها، فحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.



