إطلاق اسم كوكب الشرق "أم كلثوم" على أحد شوارع إسرائيل

الثلاثاء 14/يوليه/2020 - 05:31 م
بوابة الفجر
مي مرسي
قررت لجنة تسمية الشوارع بـ "حيفا"، إطلاق اسم "أم كلثوم"، على أحد شوارعها، وذلك حسب تصريحات المتحدث باسم جيش الإحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي.

وأعلن "أدرعي"، عن ذلك من خلال منشور عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، قائلا: "شارع أم كلثوم في حيفا، مدينة السحر والتعايش، قررت لجنة تسمية الشوارع في حيفا، تسمية شارع في المدينة على اسم كوكب الشرق أم كلثوم تأكيدًا على التعايش والحياة المشتركة التي يعيشها المواطنون العرب واليهود في حيفا، فهي المدينة التي لا تعرف العنصرية، في دولة تحفظ المساواة والسلام بين مواطنيها".


وتفاعل البعض مع منشور أفيخاي أدرعي، من خلال خاصية التعليقات،وانهالت آراء الجمهور على هذا القرار وكانت معظمها معارضة لقرار تسمية أحد شوارع إسرائيل باسم كوكب الشرق "أم كلثوم"، وكانت بعض التعليقات كالآتي "أم كلثوم لو عايشة كانت انتحرت"، "تحس الدنيا بتولع بره والراجل ده عايش أحلامه مع نفسه هنا عمال يحشر نفسه في ثقافات وتواريخ الدول بالعافية"، "الله يرحمها كانت بتغني للمصريين والعرب جميعا وكانت بتتبرع بقيمة الحفلات لصالح المجهود الحربي"، "أم كلثوم لو عايشة كانت قالتلكم إنما للصبر حدود"، لو الست عايشة كانخنقتك بالشال اللي بإيدها وريحتنا منك والله".

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