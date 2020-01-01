عاجل - الزمالك يخطط لخطف نجم الأهلي.. تعرف على التفاصيل

الثلاثاء 14/يوليه/2020 - 05:30 م
الأهلي والزمالك
الأهلي والزمالك
محمد الصو
دخل مسؤولو نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور، في مفاوضات مع نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، للحصول على خدماته خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأجرى النادي الأبيض اتصالات مع حسين السيد مارسيلو ظهير أيسر المارد الأحمر المعار إلى الصفاقسي التونسي، من أجل استطلاع رأيه حول التواجد في ميت عقبة.

ويسعى الفارس الأبيض، في التعاقد مع اللاعب من أجل تدعيم الجبهة اليسرى، إلا أنه ينتظر رحيل مارسيلو بصفة نهائية عن القلعة الحمراء للتوقيع معه.

وتنتهي إعارة مارسيلو، إلى الصفاقسي التونسي بنهاية الموسم الجاري، ووافق اللاعب على مد الفترة حتى سبتمبر المقبل، بسبب توقف النشاط الرياضي لأكثر من 3 أشهر لانتشار فيروس كورونا المستجد.

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