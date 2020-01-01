العناني يتفقد تطبيق إجراءات السلامة بمعبد فيلة في أسوان
الثلاثاء 14/يوليه/2020 - 05:29 م
حسام زيدان
تفقد الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، اليوم الثلاثاء، معبد فيلة في أسوان والذي تم إعادة فتحه للزائرين في أوائل يوليو الجاري مع استئناف حركة السياحة الوافدة الي مصر، وذلك ضمن الفتح التدريجي لبعض المتاحف والمواقع الأثرية التي تم اعادة فتحها للجمهور كمرحلة اولي.
جاء ذلك على على هامش مرافقته لرئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، في زيارته اليوم لمدينة أسوان لتفقد عدد من المشروعات التنموية والخدمية الجاري تنفيذها هناك.
ورافق وزير السياحة والآثار في جولته، الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، وعبد المنعم سعيد مدير آثار أسوان.
وتفقد الوزير والوفد المرافق له المعبد بالكامل للتأكد من تطبيق كافة ضوابط السلامة الصحية والإجراءات الاحترازية التي اعتمدتها وزارة السياحة والآثار لتطبيقها وإتباعها بالمتاحف والمواقع الاثرية لضمان صحة وسلامة الزائرين وجميع العاملين بها وتوفير سبل الوقاية والحماية لهم.
كما تفقد الوزير اللافتات واللوحات الإرشادية التي تم وضعها حديثا بالمعبد ضمن أعمال تطوير منطقة معبد فيلة الأثرية.
والجدير بالذكر أن هناك خمسة متاحف و٨ مواقع أثرية تم إعادة فتحها للزائرين كمرحلة أولى اعتبارا من أول يوليو الجاري مع استئناف حركة السياحة الوافدة الي مصر، شملت هذه المتاحف والمواقع الأثرية كل من متحف النوبة، ومتحف الأقصر، والمتحف المصري بالتحرير، ومتحف الفن الإسلامي، والمتحف القبطي، ومعابد أبو سمبل وفيله بأسوان، والكرنك والاقصر والدير البحري ومقابر وادي الملوك بالأقصر ومنطقة أهرامات الجيزة وقلعة صلاح الدين بالقاهرة.
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استأنفت مصر الحركة السياحية منذ أول يوليو الجاري، مع اتخاذ كافة التدابير لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وهي الإجراءات التي أعلنت عنها الوزارة وقد أعطت السياحة العالمية لمصر ختم السفر الآمن.
وخلال تلك الفترة التي لم تتجاوز الأسبوعين بعد، رصدت بوابة الفجر الإلكترونية وصول 65 رحلة طيران تحمل 10 آلاف سائح إلى مدينتي شرم الشيخ والغردقة الساحليتين واستقبلت المدينتين 56 رحلة طيران قادمة من عدة مدن أوروبية كان على رأسها، مدن كييف وزاببوريزهيا ولافيف وخاركيف من دولة أوكرانيا.
كما استقبلت المدينتين السائحين من مدينة منسك في دولة بيلاروسيا، ومن مدينة زيورخ في سويسرا، ومن مدينة بودابست في المجر، حيث بلغ عدد السائحين القادمين للمدينتين ما يقرب من 10000 سائح حتى الآن.
وحرص الدكتور خالد العناني خلال تفقده أول أمس للمدينتين على اللقاء بالسائحين، واستطلاع رأيهم في الإجراءات المصرية التي حازت على ثقتهم حيث صرحوا بأنهم سينقلون الصورة الإيجابية التي رأوها في مصر، وقد غادرت الرحلات مصر دون تسجيل سلبية أو إصابة فيروسية واحدة.
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