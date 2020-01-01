نشرة حوادث الفجر.. إحالة سائق و٤ آخرين للمحاكمة بعد التحرش بهنا الزاهد

شهد الشارع المصري، خلال الساعات الماضية من اليوم الثلاثاء، العديد من الأحداث والقضايا الهامة، والتي حازت على اهتمام قراء "بوابة الفجر"، ويقدم قسم الحوادث ببوابة الفجر أبرز هذه الأخبار:









أمرت النياية العامة بأكتوبر، بإحالة سائق و4 آخرين في واقعة التحرش بالفنانة هنا الزاهد للمحاكمة الجنائية العاجلة.









قررت الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة تأجيل جلسة محاكمة المهندس الاستشاري ممدوح مصطفي عبد الفتاح حمزة " هارب " في اتهامه بنشر أخبار كاذبة، لجلسة 20 يوليو الجاري لسماع أقوال الشهود.









أمرت النيابة العامة، بجنوب الجيزة، بحجز مدير مسئول عن ثلاجة غير مرخصة، 24 ساعة لحين ورود التحريات، لحيازته على طنين من الدواجن المجمدة غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وذلك لطرحها في الأسواق بغرض غش المواطنين، بأبو النمرس.









أمل عبد الحميد، فتاة عشرينة العمر.. هُتك عرضها من قِبل شاب على هيئة شيطان، قرر أن يشبع رغباته الجنسية ويخطف زميلته ليغتصبها داخل غرفة مهجورة، قبل زفافها بأسبوعين، ولم ينته الأمر بنزع برائتها، بل حملت منه، وأنجبت طفلة دون إثبات نسب.













أمرت نيابة شمال القاهرة الكلية، اليوم الثلاثاء، بتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الحادث وحدوثها، واستدعاء عدد من شهود العيان بالمنطقة لسماع أقوالهم.













أيدت دائرة الثلاثاء "ب" بمحكمة النقض الحكم الصادر من محكمة الجنايات في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"فساد وزارة الداخلية" ورفضت الطعون المقدمة من المحكوم عليهم في القضية.









واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات جهودها بالتنسيق مع قطاع الأمن العام وعددٍ من مديريات الأمن لمكافحة جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وتمكنت عقب تقنين الإجراءات من ضبط أحد الأشخاص مقيم بمحافظة مطروح، حال إستقلاله "سيارة بدون لوحات" بدائرة قسم شرطة ثان العامرية بمحافظة الإسكندرية، وبحوزته (75 طربة لمخدر الحشيش وزنت 7،500 كيلو جرام - مبلغ مالى –هاتف محمول).







