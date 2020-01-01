تعرف على الإيبارشيات التي فتحت أبوابها بعد قرار عودة الحياة لطبيعتها

الثلاثاء 14/يوليه/2020 - 05:18 م
أرشيفية
أرشيفية
حازم رفعت
رغم قرارات اللجنة الدائمة بالمجمع المقدس والتي يرأسها قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، بإستمرار غلق أبواب كنائس القاهرة والإسكندرية حتى 2 أغسطس المقبل، وإعطاء الصلاحيات لكل أسقف إيبارشية بقرار فتح أو غلق كنائس إيبارشيته بحسب الوضع الوبائي في منطقته.

وبعد إصابة ووفاة العديد من الكهنة والشمامسة والمكرسات في الايبارشيات؛ إلا أن هناك إيبارشيات قررت منذ اللحظة الأولى فتح أبواب كنائسها وعودت الصلوات والقداسات بها وترصد بوابة الفجر عدد الإيبارشيات التي قررت عودت الكنائس بها الي حياتها الطبيعية.

إيبارشية أسيوط هي أول إيبارشية سبقت بفتح جميع ابواب كنائسها أمام المصليين بحضور 25 فرد في القداسات اليومية بدءًا من 30 يونيو المنصرم مع إقامة إ أكثر من قداس يوميًا بحسب كل كنيسة وإمكانيات عدد سكانها، ماعدا الأحد والجمعة.

وقرر الأنبا ثيؤدوسيوس، أسقف عام إيبارشية الجيزة للأقباط الأرثوذكس، بفتح أبواب كنائسها، أمام المصليين بدءًا من الإثنين 30 يونيو المنصرم بحضور 25% ع الإجراءات الاحترازية وحضور اللفافة وغطاء الرأس وارتداء الكمامة، على أن ألا يوجد قداسات يوم الجمعة والأحد.

ثم قررت الايبارشية التي يتبع لها ٢٤ كنيسة، منها في المناطق المتوسطة يصل عددها إلى ١٤ كنيسة، بينما المناطق الأقل انتشارا بفيروس كورونا فيصل عددها إلى ٦ كنائس، إلى قبول عدد المصليين 50 فرد بدلًا من 25 في كنائس فيصل.

وأصدرت ستة إيبارشيات بيانا عن بدء فتح كنائسها بسعة 25 فرد فقط هي المنصورة وبورسعيد واسيوط والاقصر والبحر الاحمر.
وفى محافظة الأقصر بدأ فتح أبواب الكنائس رسميًا في مدينة إسنا، حيث دق أجراس الكنائس، لانطلاق صلاة القداس الالهي ببعض كنائس إيبارشية إسنا وأرمنت، وسط إجراءات احترازية مشددة، بعد توقف دام 100 يوم بسبب القرارات التي اتخذتها الدولة بغلق دور العبادة للوقاية من إنتشار فيروس كورونا.

وفى إيبارشية البحر الأحمر أقامت كنائس المحافظة اليوم أول قداس منذ 3 أشهر بعد افتتاحها، اليوم، عقب إعلان إيبارشية البحر الأحمر للأقباط الأرثوذكس إعادة فتح الكنائس مع تطبيق الإجراءات الوقائية بالتنسيق مع الصحة، حيث ترأس الأنبا إيلاريون أسقف البحر الأحمر القداس الإلهي في كنيسة الأنبا شنودة، التي استقبلت الكنائس 25% من الطاقة الاستيعابية لها.

وفي إيبارشية بورسعيد، قرر الأنبا تادرس، أسقف الايبارشية فتح أبواب كنائس الإيبارشية مع الاخذ بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية التي قررتها الدولة لمحاربة انتشار فيروس كورونا.

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