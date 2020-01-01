"البريد" تحذر من محاولات سرقة حسابات العملاء بمواقع التواصل الاجتماعي

الثلاثاء 14/يوليه/2020 - 05:32 م
بوابة الفجر
الفجر الاقتصادي
قالت الهيئة في بيان صحفي اليوم الثلاثاء إن الهيئة تحذر جميع العملاء من صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي مزيفة، تدعي انتماءها للبريد المصري وتطلب من العملاء بياناتهم الشخصية وبيانات الحسابات المالية بدعوى تسهيل الإجراءات أو المساعدة في الحسابات وهي في الأصل حسابات مزورة الغرض منها الاستغلال والتعدي على حسابات العملاء .


وناشدت الهيئة القومية للبريد جميع العملاء بعدم التعامل مع صفحات التواصل الاجتماعي التي تدعي انتماءها إلى البريد المصري وتوخي الحيطة والحذر فيما يخص البيانات الشخصية وبيانات الحسابات المالية.

وأوضحت الهيئة القومية للبريد أنه جار اتخاذ التدابير القانونية اللازمة حيال أصحاب هذه الصفحات لقيامهم بالنصب والاحتيال على المواطنين وانتحال صفة مؤسسة حكومية والتحدث باسمها.

ودعت الهيئة جميع العملاء من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي إلى عدم التفاعل مع مثل هذه الصفحات الوهمية التي تستهدف اختراق حسابات المستخدمين وعدم الانصياع لها للحفاظ على البيانات الشخصية والأموال.

وقالت إن وسيلة تواصل الهيئة القومية للبريد مع العملاء تتم من خلال الخط الساخن 16789 وليس من خلال مواقع التواصل الاجتماعي.

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