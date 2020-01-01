طاعون.. ظهور مرض جديد يهدد البشرية فى روسيا

أعلنت السلطات المحلية الروسية من عدة ساعات في إقليم بريموريه بالشرق الأقصى الروسي عن اكتشاف حالات مصابة بطاعون الخنازير الإفريقي وذلك في قريتين في منطقة كيروفسكي ولذا فرضت السلطات حجرًا صحيًا في إحدى مناطق الإقليم بحسب ما ذكرته قناة روسيا اليوم.





كما صرحت السلطات أنه يتم اتخاذ كافة التدابير الوقائية من أعمال تطهير وتعقيم في هذه المنطقة علاوة على وضع عددًا من الحواجز على حدود منطقة تجاورها منعًا لحدوث عدوى محتملة بها، مشيرة إلى أنه يوجد 50 بؤرة لطاعون الخنازير الإفريقي في إقليم بريموريه حيث تمكنت السلطات الروسية من رصدها منذ عام 2019 وتمكنت السلطات من التخلص من البؤرة الأخيرة في شهر إبريل الماضي ولكن عاودت الإصابات في الظهور من شهر يونيو الماضي وهذا الذي دفع السلطات لفرض حجر صحي في هذه المنطقة.









وترصد بوابة " الفجر" أبرز المعلومات عن طاعون الخنازير الإفريقي في النقاط التالية:





1- طاعون الخنازير يُطلق عليه طاعون الخنازير" الأفريقي" أو حمى الخنازير Arican swin fever virus، وهو نوع من أنواع الفيروسات ينتشر بين الخنازير وهذا الفيروس يتمتع بمستوى عالٍ من القدرة على التحمل لفترات زمنية طويلة سواء في الطقس شديد الحرارة أو الطقس شديد البرودة كما أنه يوجد في منتجات لحم الخنازير المجففة أو المعالجة، بحسب ما ذكرته منظمة" الفاو" من خلال موقعها الرسمي.





2-بحسب ما ذكرته منظمة الصحة العالمية أن أعراض مرض طاعون الخنازير الأفريقي القاتل هي الإسهال وحدوث نعاس وحمى شديدة إلى جانب ظهور بُقع حمراء أو أُرجوانية على الأذنين والفم والأطراف والجسم كما تشتمل أعراضه على حدوث نزيف وضيق تنفس وإجهاض وقيء وتسبب أعراضه الوفاة في فترة زمنية تتراوح مابين 6 أيام إلى 13 يوم ومن الممكن أن تصل إلى 20 يومًا.





3- قد تصل معدلات الوفاة بمرض طاعون الخنازير الأفريقي إلى 100% ولا يتوفر له لقاح حتى الآن بحسب ما أكدته منظمة الصحة العالمية.





4- وبحسب ما ذكرته منظمة الصحة العالمية من خلال موقعها الرسمي لصحة الحيوانات أنه ينحصر فقط الضرر من مرض طاعون الخنازير الإفريقي القاتل على الخنازير والحيوانات وأن كلًا من حمى الخنازير الكلاسيكية وحمى الخنازير الأفريقية يتضرر منه الحيوانات فقط ولا ينتقل إلى الإنسان.





5- ينتقل طاعون الخنازير الإفريقي القاتل بين الحيوانات حيث ينتقل من الحيوانات إلى الحيوانات ومعدلات الإصابة به تكون عالية جدًا وتوجد سرعة كبيرة في حدوث العدوى والإنتشار والتفشي ومعدلات الوفيات بين الخنازير تصل نسبتها إلى 100% مما سيتوجب سرعة التخلص من الخنازير بمجرد إصابتها مباشرة عن طريق العدم أو الإحراق.





6- بحسب ما أثبتته دراسات حديثة أنه من الممكن انتقال العدوى بطاعون الخنازير الإفريقي للبشر بعد أن توصلت نتائج الدراسات إلى العثور على أجسام مضادة لمرض طاعون الخنازير الإفريقي القاتل في دماء الأشخاص الذين عملوا في مسلخ للخنازير وتوضح هذه الدراسة أنه من الممكن انتقال العدوى بطاعون الخنازير الإفريقي للبشر لكن هذه الدراسة في موضع جدل حتى الآن لأن الدراسة أُجريت على عينة صغيرة ولابد من التوسع في إجراء تحاليل لعينات أخرى كثيرة جدا لذا لم يتم الأخذ بهذه الدراسة ولا نتائجها حتى الآن.





7- تحدث العدوى بطاعون الخنازير الإفريقي عن طريق ملامسة حيوان مُصاب مع آخر أو دمائه أو عن طريق تناول الأعلاف أو الشُرب من مكان واحد أو عن طريق الشاحنات التي يُنقلوا بها أو المسلخ الذي يتم ذبحهم فيه.



