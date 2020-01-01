بأمر فايلر.. تحديد الراحلين عن الأهلي (بالأسماء)

الثلاثاء 14/يوليه/2020 - 05:00 م
الأهلي
الأهلي
علي خلاف

تخطط إدارة النادي الأهلي، لتدعيم صفوف الفريق الكروي الأول، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة مطلع الموسم الكروي الجديد، بناءا على رغبة المدرب السويسري رنيه فايلر.

فايلر يحدد الراحلين عن الأهلي في الميركاتو الصيفي

استقر المدرب السويسري رنيه فايلر المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، على أسماء لاعبي الأحمر الراحلين عن صفوف القلعة الحمراء، في الموسم الجديد.

حدد المدرب السويسري أسماء الراحلين، جاء في مقدمتهم المغربي وليد أزارو وصانع الألعاب صالح جمعة، حيث كشف فايلر عن نيتة الواضحة في رحيلهم.

قائمة الأهلي للموسم الجديد ستكون خالية من رباعي حدد المدرب السويسري رنيه فايلر رحيله خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة مطلع الموسم الجديد وضمت القائمة خمسة أسماء هم: حسين السيد وعمار حمدي وصلاح محسن وجيرالدو.

من جانبه طلب المدرب السويسري رنيه فايلر إعارة كل من صلاح محسن وعمار حمدي للحصول على فرصة مشاركة أكبر في الدوري المصري.

الجدير بالذكر أن قائمة الأهلي في الموسم الجديد، ستكون خالية من الثلاثي الكبار في الفريق وهم شريف إكرامي الذي قرر الرحيل لفريق بيراميدز رفقة أحمد فتحي وحسام عاشور الذي أعلنت إدارة الأحمر عدم استمراره بناءاً على رغبة المدرب السويسري رنيه فايلر.

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