9 رحلات سياحية تصل شرم الشيخ والغردقة

الثلاثاء 14/يوليه/2020 - 04:58 م
السياح
السياح
حسام زيدان
استقبلت مدن شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء والغردقة بمحافظة البحر الأحمر، 9 رحلات طيران تحمل، 1574 سائحًا خلال اليومين الماضيين. 

وحسب بيان صادر عن وزارة السياحة والآثار، فقد استقبلت مدينتي شرم الشيخ والغردقة اليوم الثلاثاء 3 رحلات طيران قادمة من دولتي أوكرانيا وبيلاروسيا على متنها 587 سائح.

واستقبل مطار شرم الشيخ الدولي رحلة طيران قادمة من العاصمة الأوكرانية كييف علي متنها 193 سائح، كما استقبل مطار الغردقة الدولي رحلتين طيران، إحداهما قادمة من كييف علي متنها 205 سائح، والأخرى قادمة من العاصمة البيلاروسية منسك علي متنها 189 سائح.

فيما استقبلت المدينتين مساء أمس 6 رحلات طيران قادمة من دول أوكرانيا وبيلاروسيا وسويسرا علي متنها 987 سائح.

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حصلت وزارة السياحة والآثار، على منحة تدريبية بمنصة lobestr Inc العالمية للتدريب عبر الإنترنت والمتخصصة فى صناعة الضيافة وبرنامج tvet مصر، بالتعاون مع غرفتى المنشآت الفندقية والسياحية، لرفع كفاءة العنصر البشرى للعاملين فى القطاع، وذلك لمدة شهر بداية من أول يوليو الجارى حتى أول أغسطس المقبل.

وتتضمن البرامج التدريببة المتاحة على هذه المنصة لتدريب على خدمة العملاء في ظل أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد، وكيفية زيادة المبيعات، وسلامة الأغذية والمشروبات والإجراءات الخاصة فيما بعد انتهاء كورونا.

ويساهم برنامج TVET بتحليل وتقييم مدى الاستفادة من البرامج المتاحة للعاملين وتحديد الفجوة فى الاحتياجات التدريبية مستقبلًا.

وانعقد عبر تقنية الفيديو كونفرانس، مؤتمر المركز العربي للإعلام السياحي تحت عنوان "السياحة... العودة الآمنة"، بحضور غادة شلبي نائب وزير السياحة والآثار لشئون السياحة، وعدد من مسئولى السياحة العرب، والمختصين والأكاديميين العرب.

وناقش المجتمعون دور الإعلام السياحي في ظل التحديات التي تواجه عودة النشاط السياحي بشكل آمن، حيث خرج المؤتمر في نهايته بعدة توصيات وهي ضرورة إعداد برامج لإعادة تشغيل القطاع السياحي، والعمل على وضع بروتوكولات موحدة للوجهات السياحية العربية الآمنة، وإنشاء آليات واستراتيجيات لإدارة الأزمات، إلى جانب دعوة الحكومات العربية لدعم القطاع السياحي خاصة في الوقت الراهن ودعم الفئات الضعيفة (العمالة غير الرسمية والمرأة والشباب).

والاستثمار في رأس المال البشرى من خلال برامج خاصة لبناء القدرات، كذلك وضع استراتيجية إعلامية سياحية عربية وإطلاق حملة إعلامية موحدة تحت مسمى "وجهات عربية سياحية آمنة"، ووضع السياحة المستدامة على جداول الأعمال الوطنية بشكل ثابت واتفاق جميع الخطط مع أهداف التنمية المستدامة وأجندة الأمم المتحدة 2030.

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عودة السياحة شرم الشيخ رحلات سياحية بوابة الفجر الغردقة العودة الآمنة الإعلام السياحي

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