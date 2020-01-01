وكيل الزراعة بالفيوم يتفقد بعض المزارع للتأكد من "الأمن الغذائي" (صور)

الثلاثاء 14/يوليه/2020 - 04:54 م
بوابة الفجر
ريهام على
أجري الدكتور ربيع محمد مصطفي، وكيل وزارة الزراعة بالفيوم، ويرافقه المهندس ألفي كامل مدير الإدارة الزراعية بمركز طامية، والمهندس عماد محمود، وكيل الإدارة، والمهندس نصر شعبان، رئيس قسم المكافحة، جولة تفقدية لبعض المزارع التابعة لقرية فانوس مركز طامية.

يأتي ذلك في إطار خطة الوزارة والمحافظة؛ لتعزيز صمود المزارعين والمساهمة في توفير الأمن الغذائي، حيث تفقد مزرعة الفيوم للأمن الغذائي والتى يملكها المهندس نبيل فهيم غرباوي على مساحة 420 فدان تحتوي على مزرعة نخيل 12 ألف نخله زغلول وسيوي وسماني ومزرعه زيتون ومزرعة لإنتاج بيض المائدة ومصنع لإنتاج الأعلاف خاص بالمزرعة وقام بجولة بالمزرعه فحص خلالها النخيل.

وأوصي بضرورة الترديم حول جذور النخيل حتي لا يكون عرضه للإصابة أو السقوط بسبب الرياح كما أوصي بضروره تطوير الري من الري بالغمر إلى الري بالرش أو التنقيط وضرورة تعديل بعض الأمور الفنية الخاصة بالرى بالتنقيط المقام حاليا بالمزرعة.

كما قام وكيل الوزارة بتفقد مزرعة المهندس ماهر جمال الدين عزام على مساحة 450 فدان، واوصي ايضا بضرورة تطوير الري خلال مقابلته مع صاحب المزرعة التي تحتوي على 100 رأس أنغام ومزرعة زيتون.

وقال الدكتور ربيع مصطفى وكيل وزارة الزراعة بالفيوم إن الحملات المكبرة التي تشنها المحافظة بالتعاون مع مديرية الأمن والجهات المعنية لإزالة التعديات على الأراضي أملاك الدولة سواء البناء أو الزراعية، تأتي تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لاستعادة حق الشعب والدولة في أراضيها وفرض سيادة القانون

وذلك خلال الحملة المكبرة التي نظمها جهاز حماية الأراضي بالمديرية بقيادة المهندس علي مسعد مدير عام الحماية بالتعاون والتنسيق مع الوحدات المحلية ومديري الادارات الزراعية بالمراكز والجهات الأمنية تنفيذا لتعليمات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي وتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، بتكثيف الحملات لازالة التعديات حفاظا على الرقعة الزراعية والتصدي لظاهرة التعدي عليها مع التركيز على التعديات في المهد وذلك في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية وتكليفات مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية بعدم استغلال البعض للظروف الحالية لارتكاب مخالفات أثناء تطبيق إجراءات مجابهة انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وكيل الزراعة بالفيوم يتفقد بعض المزارع للتأكد من "الأمن الغذائي" (صور)
وكيل الزراعة بالفيوم يتفقد بعض المزارع للتأكد من "الأمن الغذائي" (صور)
وكيل الزراعة بالفيوم يتفقد بعض المزارع للتأكد من "الأمن الغذائي" (صور)
وكيل الزراعة بالفيوم يتفقد بعض المزارع للتأكد من "الأمن الغذائي" (صور)
وكيل الزراعة بالفيوم يتفقد بعض المزارع للتأكد من "الأمن الغذائي" (صور)
وكيل الزراعة بالفيوم يتفقد بعض المزارع للتأكد من "الأمن الغذائي" (صور)
وكيل الزراعة بالفيوم يتفقد بعض المزارع للتأكد من "الأمن الغذائي" (صور)
وكيل الزراعة بالفيوم يتفقد بعض المزارع للتأكد من "الأمن الغذائي" (صور)
وكيل الزراعة بالفيوم يتفقد بعض المزارع للتأكد من "الأمن الغذائي" (صور)
وكيل الزراعة بالفيوم يتفقد بعض المزارع للتأكد من "الأمن الغذائي" (صور)
وكيل الزراعة بالفيوم يتفقد بعض المزارع للتأكد من "الأمن الغذائي" (صور)
وكيل الزراعة بالفيوم يتفقد بعض المزارع للتأكد من "الأمن الغذائي" (صور)
وكيل الزراعة بالفيوم يتفقد بعض المزارع للتأكد من "الأمن الغذائي" (صور)
وكيل الزراعة بالفيوم يتفقد بعض المزارع للتأكد من "الأمن الغذائي" (صور)

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زراعة الفيوم توافر الامن الغذائي بوابة الفجر الفجر الامن الغذائي

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