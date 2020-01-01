لأول مرة.. عرض فيلم مصري بأحد المنصات الأإليكترونية قبل طرحه بالسينمات

الثلاثاء 14/يوليه/2020 - 04:53 م
بوابة الفجر
مي مرسي
تستعد إحدى المنصات الإليكترونية، لعرض فيلم "صاحب المقام"، وذلك قبل طرحه بدور عرض السينمات بعيد الأضحى المبارك.

وتعتبر هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها عرض أحد الأفلام، على منصة إليكترونية، قبل عرضه بدور العرض.

فيلم "صاحب المقام"، بطولة يسرا وآسر ياسين، وأمينة خليل، بيومي فؤاد، محمود عبد المغني وريهام عبد الغفور، وهو من تأليف إبراهيم عيسى وإخراج محمد العدل.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

عيد الأضحى صاحب المقام الفجر أخبار الفجر الفني

أخبار تهمك

مصر ترفع شعار "وداعا كورونا".. "الفجــر" داخل أكبر معمل لعلاج الفيروس في الشرق الأوسط (تقرير فيديو)

منذ ساعتين و 29 دقيقة

الأهلي يقترب من صفقة غير متوقعة.. تعرف عليها

منذ ساعتين و 37 دقيقة

الزمالك يخطط لخطف نجم الأهلي

منذ ساعتين

مستشار السيسي يزف بشرى سارة للمصريين بشأن كورونا

منذ حوالي 7 ساعات

بأمر فايلر.. تحديد الراحلين عن الأهلي (بالأسماء)

منذ ساعة الا ربع

أول تعليق من 'الأعلى للإعلام' على أزمة الأهلي والزمالك

منذ ساعة و 22 دقيقة

موليكا يلغي نظرية السرية في الأهلي

منذ حوالي 10 ساعات

صور بالأقمار الصناعية تكشف عن كارثة بشأن سد النهضة

منذ حوالي 5 ساعات

أول رد من الخارجية المصرية على فشل مفاوضات سد النهضة

منذ حوالي 19 ساعة

مفاجأة.. حقيقة انضمام أحمد حجازي إلى الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - تحرك جديد من الأهلي ضد مرتضي منصور

منذ أقل من ساعتين

بعد دعوة البرلمان الليبي.. قدرات الجيش المصري كلمة السر

منذ حوالي 5 ساعات

خطة سرية من برشلونة لحسم صفقة لاوتارو مارتينيز

منذ ساعتين

عاجل - النائب العام يأمر بالتحقيق في بلاغ الخطيب ضد رئيس الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

الأهلي يعلق مفاوضاته مع صفقة الموسم ويؤجل الحسم إلى يناير

منذ حوالي 3 ساعات

ليس دونجا.. نجم جديد من بيراميدز يضغط للانضمام إلى الزمالك

منذ ساعة و 16 دقيقة

موضوعات متعلقة

يسرا تبدأ تصوير "صاحب المقام" في هذا الموعد

محمد رمضان وريهام عبد الغفور على السجادة الحمراء بمهرجان الجونة (صور)

شيرين رضا وأسر ياسين فى أحدث ظهور لهم من مهرجان "مالمو"

10 أفلام تتنافس على كعكة إيرادات أجازة نصف العام

آسر ياسين يُعلن مشاركته في رمضان 2020 بمسلسل "النصابين"

يسرا تعود بـ"صاحب المقام".. 21 يناير المقبل في جميع دور العرض

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
03:15 م

مصر ترفع شعار "وداعا كورونا".. "الفجــر" داخل أكبر معمل لعلاج الفيروس في الشرق الأوسط (تقرير فيديو)

صور بالأقمار الصناعية تكشف عن كارثة بشأن سد النهضة

12:16 م

عاجل - النائب العام يأمر بالتحقيق في بلاغ الخطيب ضد رئيس الزمالك

02:35 م

مستشار السيسي يزف بشرى سارة للمصريين بشأن كورونا

10:54 ص

بأمر فايلر.. تحديد الراحلين عن الأهلي (بالأسماء)

05:00 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مصطفى السعيد ثعلب الاقتصاد والسياسة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ريا وسكينة.. حكايات الحب والجنس والجريمة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أمريكا تشن حربًا غير معلنة على الصين وتخطط لتغيير النظام