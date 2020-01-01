لأول مرة.. عرض فيلم مصري بأحد المنصات الأإليكترونية قبل طرحه بالسينمات

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تستعد إحدى المنصات الإليكترونية، لعرض فيلم "صاحب المقام"، وذلك قبل طرحه بدور عرض السينمات بعيد الأضحى المبارك.



وتعتبر هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها عرض أحد الأفلام، على منصة إليكترونية، قبل عرضه بدور العرض.



فيلم "صاحب المقام"، بطولة يسرا وآسر ياسين، وأمينة خليل، بيومي فؤاد، محمود عبد المغني وريهام عبد الغفور، وهو من تأليف إبراهيم عيسى وإخراج محمد العدل.

