"طاقة عربیة" تفتتح أول محطة للغاز الطبیعي داخل "شیل أوت " القاهرة الجديدة

فى ظل دعم الدولة لتوفير محطات تموين السيارات بالغاز الطبيعي مع مبادرة تحويل السيارات للغاز قامت شركة "ماستر جاس" إحدى شركات طاقة عربیة التابعة لشركة القلعة ، بالتعاون مع شركة "شیل اوت" التابعة للشركة "الوطنیة لإنشاء وتنمیة وإدارة الطرق"، بافتتاح أول محطة لتموین السیارات بالغاز الطبیعي في منطقة الرحاب بالقاھرة الجدیدة





وتبلغ قدرة المحطة الجدیدة تموین ۳۰ سیارة في الساعة و حضر الافتتاح اللواء مجدى أنور رئیس مجلس إدارة الشركة الوطنیة لإنشاء وتنمیة وإدارة الطرق، و الدكتور أحمد هيكل رئیس مجلس إدارة شركة القلعة، والمهندس أحمد محمود نائب رئیس مجلس إدارة الشركة المصریة القابضة للغازات الطبیعیة (إیجاس) للتخطیط و المشروعات .





و أعربت باكینام كفافي العضو المنتدب التنفیذي لشركة طاقة عربیة عن فخرها بالشراكة مع الشركة الوطنیة

ومحطات "شیل اوت" حیث أن "ماستر جاس" تعد أول شركة تقوم بالتعاون مع "شیل اوت" في مجال محطات الغاز .





كما تم أیضًا التشغیل التجریبي لمحطة أخري للغاز الطبیعي و تعد هذه المحطة باكورة تلك الشراكة الناجحة

بمحطة "شیل أوت" بمدینة السادس من أكتوبر بخلاف عدة محطات أخرى تحت الانشاء.





واشادت كفافى عن بالغ امتنانها للشركة الوطنیة ومحطات "شیل اوت" على دعمھا لتنفیذ المحطة و تشغیلھا على أعلى المواصفات و المعاییر و فى زمن قیاسى.





كما أضافت كفافي أن شركة طاقة قد أعدت خطة للتوسع في هذا المجال عبر إنشاء 13 محطة جدیدة للغاز

الطبیعي في مختلف انحاء الجمھوریة خلال عام ۲۰۲۰ كجزء من خطة الشركة للوصول إلي 50 محطة خلال الثلاثة سنوات القادمة بإ ستثمارات تتجاوز 650 ملیون جنیه.

وقال المهندس خالد أبو بكر رئیس مجلس إدارة شركتي طاقة عربیة وماستر جاس، إن الحدث یأتي مواكبا لاستراتیجیة مصر التى تقوم دائما بالتوسع في استخدامات الغاز الطبیعي بتطبیق احدث التكنولوجیات المتطورة ، مما یساهم فى الإرتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنین وإتاحة أفضل البدائل الاقتصادیة والبیئیة المتنوعة للوقود.





واضاف أبو بكر ان إفتتاح محطة الیوم یأتي كنتیجة سریعة لسیاسات ا لتنسیق المستمر والتعاون المثمر بین شركة طاقة و الشركة المصریة القابضة للغازات وزارة البترول .





وقال الدكتور أحمد هيكل مؤسس ورئیس مجلس إدارة شركة القلعة الرائدة في استثمارات الطاقة والبنیة

الأساسیة بمصر وأفریقیا ، نحن سعداء جدا بهذا التعاون، مشيرًا إلى أن قطاع الطاقة في مصر یحظى باهتمام بالغ من السید رئیس الجمهوریة ، و توجیهاته بتعظیم استغلال موارد الدولة من الغاز الطبیعي، إلى جانب التوسع في الاستخدام المنزلي و تحویل مزید من السیارات للعمل بالغاز الطبیعى مما قد شجع القلعة و المستثمرین على زیادة استثماراتهما في مشروعات الغاز الطبیعي من خلال شركة "طاقة عربیة" ولتحویل جزء من الاستخدامات الحالیة من المنتجات البترولیة السائلة إلي غازطبیعي منتج محلیا.



