عارفة عبد الرسول تكشف لـ"الفجر الفني" تفاصيل شخصيتها في فيلم ''النمس والإنس"

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كشفت الفنانة عارفة عبد الرسول، عن تفاصيل شخصيتها في فيلم "النمس والإنس"، الذي سيعرض خلال الفترة القادمة.



وقالت عارفة عبد الرسول، في تصريح خاص لـ" الفجر الفني ": "أجسد دور والدة محمد هنيدي، وتدور أحداث الفيلم في إطار الدراما الكوميدية".



وتابعت: "قمت بتصوير جزء من الدور، وفي انتظار تصوير باقي مشاهد الشخصية".



يذكر أن فيلم "النمس والإنس"، بطولة محمد هنيدى، عارفة عبد الرسول، منة شلبي، صابرين، محمود حافظ، عمرو عبد الجليل، بيومى فؤاد، وآخرون وسيظهر شيكو كضيف شرف، إخراج شريف عرفه.