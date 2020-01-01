غادة عبد الرازق تشعل "إنستجرام" بـ شعر أحمر

الثلاثاء 14/يوليه/2020 - 04:49 م
بوابة الفجر
مي مرسي
شاركت الفنانة غادة عبد الرازق، صورة مختلفة لها، حيث ظهرت شعر أحمر وذلك من خلال خاصية "الستوري" عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت لاغادة عبد الرازق، بفستان مفتوح من ناحية الظهر يبرز ملامح جسدها، وميك أب جرئ يبرز ملامح وجهها.

يذكر أن الفنانة غادة عبد الرازق، شاركت في السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "سلطانة المعز"،بجانبها عدد من الفنانين منهم محمود عبد المغني ودينا، ومحمد لطفي،وحسن حسني، ومحمد شاهين.
غادة عبد الرازق تشعل "إنستجرام" بـ شعر أحمر
غادة عبد الرازق تشعل "إنستجرام" بـ شعر أحمر

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