"حريم لاء".. محمد هنيدي يعلق ساخرًا علي خيانة زوجة ويل سميث

الثلاثاء 14/يوليه/2020 - 04:49 م
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
قلبت قضية خيانه جادا بينكيت، جيانه زوجها سميث، الموازين وأثارت ضجة عبر مواقع التواصل الإجتماعي وهذا ما جعلهم حديث السوشيال ميديا.

وقد أستعان النجم محمد هنيدي، بجملته الشهيرة في فيلم "صعيدي في الجامعة الأمريكية"، للتعليق بشكل ساخر علي خيانه زوجة ويل سميث له.

حيث نشر صورة له من الفيلم وعلق قائلاً: "أنا قولتلك حريم لا حريم لا ، متأمنش لحرمة في الدنيا دي غير أمك ، ولو أبوك طلقها متأمنلهاش".

يشار أن جادا بينكيت سميث.. استضافت زوجها العالمي ويل سميث في برنامجها "Red Table Talk"وبكل بساطة اعترفت إنها خانته وكانت على علاقة مع مغني الراب أوغست ألسينا عندما انفصلت عن سميث لفترة

وقالت جادا: "كنا منفصلين. ومع مرور الوقت، دخلت في ارتباط مع أوغستوس". ولما سألها "ويل": "ارتباط؟ علاقة؟".. فأجابت: "كنت أشعر بالكثير من الألم، وكنت مكسورة للغاية".. وقالت إنها مكانتش تتخيل إنها هترجعله تاني.

والقصة قلبت السوشيال ميديا .خاصة إن ويل كان بيعاملها أفضل معاملة وبيظهر حبه واهتمامه بيها طول الوقت

وعلى جانب آخر، قام ويل سميث بالتعاقد على بطولة فيلم Emancipation، حيث يلعب سميث دور عبدهارب من العبودية في رحلة عبر مستنقعات لويزيانا لمدة 10أيام حافي القدمين وهي قصة حقيقة لعبدأنضم إلى جيش الإتحاد ولقب بصاحب الظهر البائس بسبب علامات الضرب بالكرباج على ظهره.
"حريم لاء".. محمد هنيدي يعلق ساخرًا علي خيانة زوجة ويل سميث
"حريم لاء".. محمد هنيدي يعلق ساخرًا علي خيانة زوجة ويل سميث

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