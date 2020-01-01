وزيرة الثقافة تناقش تفاصيل احتفالية تكريم اسم الراحل محمود رضا

الثلاثاء 14/يوليه/2020 - 04:39 م
وزيرة الثقافة
وزيرة الثقافة
أحمد رمضان متولي

عبد الدايم : محمود رضا وثق بتصميماته جزء من ذاكرة وتراث مصر الفنى

 

اجتمعت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة وكل من الفنان خالد جلال رئيس قطاع الانتاج الثقافى والفنان عادل عبده رئيس البيت الفنى للفنون الشعبية والاستعراضية والدكتور محمود صلاح مدير فرقة رضا للفنون الشعبية لمناقشة تفاصيل تنظيم ليلة فى حب محمود رضا لتكريم اسم مصمم الاستعراضات الشهير الراحل واحد مؤسسى فرقة رضا .

 

قالت عبد الدايم إن الراحل محمود رضا يعد من اساطير الفنون الشعبية الذين نجحوا فى تغيير وجهة نظر المجتمع لها كما وثق من خلال تصميماته جزء من ذاكرة وتراث مصر الفني ، واضافت ان الاحتفالية من المقرر ان تقام على مسرح البالون وجارى اعداد برنامج مميز لها يليق بقيمة ومكانة الفنان الراحل وتضم الكثير من ابداعاته التى قدمها على مدار مشواره الفنى ونقلت ملامح من التراث الشعبى فى مختلف المحافظات ، واشارت أن الراحل سبق الاحتفاء به خلال الاحتفال بمرور 60 عاما على تأسيس الفرقة فى ديسمبر من العام الماضى ، مؤكدة على السعى المستمر والدائم لتكريم علامات الوطن من النابغين الذين أثروا الحركة الفنية والفكرية بانتاجهم المميز .

 

كما اكدت وزيرة الثقافة خلال الاجتماع على اهمية استمرار الالتزام بالتدابير الاحترازية فى مختلف المواقع والمنشأت وخلال الفعاليات التى تم استئنافها حرصاً على السلامة العامة وذلك استعداداً لاطلاق المرحلة الثانية من اعادة تشغيل الانشطة بمختلف القطاعات .

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