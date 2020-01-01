مدرب بورنموث يتحدى مانشستر سيتي

الثلاثاء 14/يوليه/2020 - 04:31 م
بوابة الفجر
أكد إيدي هاو، المدير الفني لفريق بورنموث، أن فريقه قادر على احداث المفاجأة ضد مانشستر سيتي، وذلك في المباراة التي ستجمع الفريقين يوم الأربعاء المقبل، ضمن منافسات الجولة السادسة والثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وبفوزه الكبير 4-1 على ليستر سيتي يوم الأحد، وهو أول انتصار لبورنموث في عشر مباريات بالدوري، احتفظ فريق المدرب هاو بالأمل في البقاء بدوري الأضواء للموسم السادس على التوالي.

لكنه يظل قابعا في المركز 18 بفارق ثلاث نقاط خلف واتفورد ووست هام يونايتد بمنطقة الأمان وسيلتقي منافساه يوم الجمعة.

وسيلعب بورنموث مع ضيفه ساوثامبتون ثم ينهي الموسم أمام إيفرتون لكن هاو يطمح لتحقيق نتيجة إيجابية أمام سيتي رغم الخسارة 5-صفر في آخر مواجهتين أمام فريق المدرب بيب جوارديولا.

وفاز سيتي في كل مبارياته التسع السابقة في الدوري أمام بورنموث.

وأبلغ هاو مؤتمرا صحفيا يوم الثلاثاء "مباراة سيتي مختلفة عن أي مباراة أخرى بالدوري. يتمتع المنافس بقدرات استثنائية وبمدرب مذهل ولاعبين رائعين".

وأضاف :"ستكون مهمة ثقيلة لكنني أؤمن بإمكانية تحقيق النتيجة المطلوبة إذا تكاتفنا سويا".

وعن تكهنات غياب المدافع ناثان آكي حتى نهاية الموسم بسبب إصابة أعلى الفخذ قال هاو :"ليست إصابة خطيرة ولا أعرف إن كان سيشارك مجددا هذا الموسم. لا يمكن التأكيد أو النفي".

كما يفتقد بورنموث الثلاثي كريس ميفام وسايمون فرنسيس وآدم سميث في زيارة سيتي.

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مانشستر سيتي بورنموث الدوري الإنجليزي

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