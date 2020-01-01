ليس دونجا.. نجم جديد من بيراميدز يضغط للانضمام إلى الزمالك





قام نجم جديد من نجوم نادي بيراميدز بالضغط على إدارة نادي للموافقة على انتقال إلى صفوف نادي الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.





وأظهر الزمالك اهتمام كبير بضم رجب بكار نجم نادي بيراميدز في الصيف المقبل لتدعيم خط الدفاع في صفوف الفريق الأبيض.





وتواصل مسئولو القلعة البيضاء مع بكار خلال الساعات القليلة الماضية لمعرفة موقفه من الانضمام إلى الفريق في نهاية الموسم الجاري وأبدى اللاعب ترحيب كبير بهذا الأمر.





ودخل الزمالك في مفاوضات مع إدارة نادي بيراميدز لضم رجب بكار ولكن النادي طلب مطالب ضخمه للموافقة على بيع اللاعب.





ويحاول بكار حاليًا الضغط بشكل كبير على إدارة نادي بيراميدز لتسهيل انتقاله إلى صفوف الفارس الأبيض في الصيف وتخفيف مطالب النادي لبيع اللاعب.





ويرغب بكار في الرحيل عن صفوف بيراميدز في نهاية الموسم الجاري لشعوره بإحتمالية الحصول على فرصة أساسية مع الفريق في الموسم المقبل خاصة بعد التعاقد مع أحمد فتحي الظهير الأيمن للنادي الأهلي.



