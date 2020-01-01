إيبارشية نجع حمادي: استمرار تعليق القداسات مع فتح جزئي للكنائس

قرر الأنبا كيرلس، أسقف إيبارشية نجع حمادي للأقباط الأرثوذكس، استمرار تعليق القداسات والصلوات مع الفتح الجزئي لبعض كنائس الإيبارشية حتى 2 أغسطس المقبل.





وقال "كيرلس" في بيان له، اليوم الثلاثاء، إن قرار تعليق القداسات يأتي بسبب الوضع الحالي من انتشار فيروس كورونا المستجد، على أن يٌعاد تقييم وضع انتشار الفيروس في المناطق المحيطة بالكنائس.





وأوضح أسقف نجع حمادي أن القرار يلتزم بالتوصيات التي أقرتها اللجنة الدائمة بالمجمع المقدس برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية من إجراءات احترازية ووقائية.

وكان الأنبا كيرلس، أسقف نجع حمادي، قد قرر بغلق جميع كنائس الايبارشية؛ وتعليق كافة الأنشطة والخدمات الطقسية وصلوات القداسات.

وقال «كيرلس»، في بيان له، السبت، أنه تقرر غلق جميع قاعات العزاء واقتصار أي جنازة على أسرة المتوفي فقط؛ على أن تُخصص كنيسة واحدة للجنازة وتُمنع الزيارات إلى جميع الأديرة، وذلك لحماية شعب الكنيسة من تفشي انتشار فيروس كورونا.



وشدد أسقف نجع حمادي علي سٌريان هذا القرار، ويستمر أسبوعين حتى إشعار أخر.



والتقى نيافته مع الآباء أعضاء مجمع كهنة الايبارشية، جاء ذلك عبر تطبيق زووم من مقر المطرانية بنجع حمادي، حيث أطمئن نيافته على الآباء الكهنة والخدمة بمختلف مراكز الايبارشية.





وبدأ نيافته كلمة الاجتماع بتقديم كلمه عزاء لمجمع الآباء الكهنة لرحيل القمص باخوميوس فواد، راعى كنيسة القديس مار يوحنا الحبيب بنجع حمادي الذي قضى ٤٠ عاما بخدمة الكهنوت بمدينة نجع حمادي وعانى خلال الفترة الماضية من تعب المرض قبل ان يصاب مؤخرًا بفيروس كوفيد ١٩ ويرقد على رجاء القيامة.

واستعرض نيافته أيضًا خلال الاجتماع توصيات اللجنة الدائمة للمجمع المقدس من حيث الإجراءات الاحترازية الواجب اتخاذها حين عودة الصلاة بالكنائس وفتحها للمصلين جزئيًا.