بالأسماء.. 3 بدائل للأدوية المغشوشة في الصيدليات

الثلاثاء 14/يوليه/2020 - 04:26 م
أرشيفية
أرشيفية
مارينا بشارة
أعلن الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية، عن وجود 3 منتجات طبية في الأسواق، مغشوشة المصدر.

وأوضح علي عوف، أن هيئة الأدوية أصدرت منشورا ووزعته على الصيدليات؛ لوقف بيع 3 أنواع من الأدوية تمهيدًا لإعادته إلى المصدر الرئيسي، مؤكدا أنه يجب على المواطنين أن يشتروا الأدوية من أماكنها المضمونة من الصيدليات المعروفة.

وترصد "الفجر " في السطور التالية أبرز الأدوية البديلة للمنتجات المغشوشة:

دواء أكت الزنك:
يحتوي الدواء علي عنصر الزنك لتعزيز المناعة، حيث نتيجه نقص الزنك يمكن أن يتعرض الشخص لكثير من الأمراض.

كما أن عنصر الزنك مسؤول عن عدد من الوظائف في الجسم، ويساعد على تنشيط ما لا يقل عن 100 إنزيم مختلف.

وقد أعلنت وزارة الصحة عن بديل للأدوية الزنك مثل تناول اللحوم الحمراء ولكن بكميات قليلة، والبقوليات مثل الحمص والعدس والفول حيث تحتوي على كميات كبيرة من الزنك، ايضا من المصادر الاخرى للزنك منتجات الألبان والبيض والمكسرات.

دواء أوميجا كبسول:
حذرت هيئة الأدوية الصيدليات من دواء أوميجا الموجود بالأسواق نظرا لعدم مطابقته للمواصفات، ويحتوي الدواء الأصلي علي أوميجا 3، وهو حمض دهني غير مشبع يستخلص عادة من سمك السلمون.

ويعد حمض أوميجا له فعاليه في تخفيض الكوليسترول، ومقاومة الالتهابات في الجسم، ويعمل على سلامة الدماغ.

وأكدت وزارة الصحة أنه يفضل تناول الأطعمة الغذائية الغنية بالاوميجا بدلا من الأدوية، ويوجد عنصر أوميجا 3 في زيت الزيتون وبذر الكتان وبذر الشيا والأسماك مثل الماكاريل والتونة.

دواء أوميجا للأطفال:
يساعد دواء أوميجا للاطفال على تحسين النشاط الذهني، مما يعزز من بعض المهارات مثل: القراءة، والملاحظة، والذاكرة القصيرة، ويحسن الحالة النفسية، ويحميه من الاكتئاب، ويعزز من جهاز المناعة. 

كما يمنع تشكل الخلايا السرطانية لدي الأطفال، ويزيد من التركيز والانتباه لديهم، ويعالج تشتت الانتباه وفرط الحركة.

ولفتت وزارة الصحة الي تناول الألبان والسبانخ لاحتوائها علي اوميجا 3 بالنسبة للأطفال، بجانب بعض الأطعمة مثل سمك تونه.

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