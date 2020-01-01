أول تعليق من 'الأعلى للإعلام' على أزمة الأهلي والزمالك





قرار الرئيس السيسي



وفي وقت سابق، كان قد أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، القرار الجمهوري رقم 363 لسنة 2020، بتشكيل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر، والهيئة الوطنية للصحافة، برئاسة المهندس عبدالصادق الشوربجي، والهيئة الوطنية للإعلام، برئاسة حسين زين، على أن تكون مدة رئاسة أو عضوية المجلس والهيئتان 4 سنوات.



وضم المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في عضويته كلًا من:



- المستشار محمد عبد السميع إسماعيل "نائب رئيس مجلس الدولة".



- أمير نبيل جميل إبراهيم "رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية".



- المهندس حسام عبدالمولى صقر إبراهيم "ممثل الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات".



- عزة السيد مصطفى عبدالنبي "من الشخصيات العامة وذوي الخبرة".



- صالح عبدالسميع الصالحي "صحفي".



- نشأت محمد محمد الديهي "إعلامي".



- رانيا متولي هاشم "من الشخصيات العامة وذوي الخبرة".



- منى محمد سعيد الحديدي "ممثل للمجلس الأعلى للجامعات".

قال الكاتب الصحفي كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن أزمة ناديي الأهلي والزمالك بها جانبين، والمجلس يختص فقط بكل ما يُنشر في وسائل الإعلام فقط.وأضاف في تصريحات خاصة إلى "الفجر"، أن المجلس يبحث أزمة الناديين في ضوء الضوابط التي تقرها لجنة ضبط الأداء الرياضي، وأي سجال بين الطرفين هو من اختصاص الجهة القضائية وليس المجلس.وتابع: "سيختار المجلس رئيسًا جديدًا للجنة ضبط الأداء الرياضي، وسنحرص على أن يكون إعلاميًا محايدًا، ويعمل على عدم إثارة البلبلة في وسائل الإعلام، خاصة بعد عودة النشاط الرياضي، ويعمل أيضًا على ضبط المشهد الرياضي في مصر".وشهدت الساعات الماضية أزمة نارية جديدة بين ناديي الأهلي والزمالك، وذلك بسبب قضية نادي القرن والتي أثيرت في الأيام الماضية.ودخل محمد الدويش المستشار القانوني والإعلامي السعودي على خط الأزمة المشتعلة بين قطبي الكرة المصرية.وقال دويش عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" : "أنا أول من شككت في صحة حصول الأهلي على نادي القرن، وأشيد برئيس نادي الزمالك مرتضى منصور بعد اتخاذه الإجراءات القانونية اللازمة في تلك القضية".وكان مرتضى منصور قد سجل علامة تجارية باسم نادي الزمالك نادي القرن الحقيقي في وزارة التموين المصرية والتي تعد المنوط بها في اعتماد العلامات التجارية.