ضبط 4 أطنان لحوم ورنجة فاسدة في المنصورة (صور)

شنت مديرية الصحة بمحافظة الدقهلية، حملة تفتيش على ثلاجتين بشارع الترعة بمدينة المنصورة.





وأسفرت الحملة عن ضبط ٤ طن متنوعا مابين "كبده، كلاوي. رنجة مدخنة، ممبار، سمان، لحوم، فراخ بانيه، ستربس، كفته برجر، سجق شرقي، بسلة بالجزر، بطاطس نصف مقلية"و ذلك لانتهاء الصلاحية والتغير في الخواص الطبيعية.





وحرر المحضر اللازم، وتم العرض على النيابة العامة، لاستكمال الإجراءات القانونية حيال المضبوطات.





وعلي صعيد آخر شنت إدارة العلاج الحر بصحة الدقهلية حملة على المنشآت الطبية الخاصة بنطاق المحافظة للوقوف على مدى الالتزام بالاشتراطات اللازمة للتراخيص الممنوحة.





وأسفرت الحملات عن غلق 19 منشأة وتحرير 6 محاضر للمنشآت الطبية المخالفة، تأتي الحملات تنفيذًا لتعليمات الدكتور سعد مكي - وكيل وزارة الصحة بالدقهلية حيث قامت إدارة العلاج الحر بالمديرية وأقسامها بالإدارات بشن حملة على المنشآت الطبية الخاصة بنطاق المحافظة للوقوف على مدى الالتزام بالاشتراطات اللازمة للتراخيص الممنوحة.





وأشار مكى، إلى أنه تم المرور خلال الأسبوع المنقضى على 250 منشأة طبية خاصة ما بين مركز طبى عيادة محال نظارات طبية، وأسفر المرور على غلق تسعة عشر منشأة مخالفة للاشتراطات بالإضافة إلى تحرير عدد ستة محاضر.





واكد وكيل الوزارة، أن صحة الدقهلية لن تتهاون فى اتخاذ كافة التدابير اللازمة للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين وستتخذ كافة الاجراءات القانونية تجاه المنشآت المخالفة.





ووجه وكيل الوزارة، الشكر للمختصين بادارة العلاج الحر بالمديرية واقسامها بالإدارات لجهودهم المتميزة فى الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.





وشنت مديريات التموين والطب البيطري في محافظة الدقهلية، حملات علي المحلات والأسواق، تمكنت من ضبط 1360 كيلو لحوم ودواجن ومعجنات لحوم غير صالحة ولحوم بلدى مذبوحة خارج السلخانة.





وكان الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية كلف بمواصلة أعمال الحملات التفتيشيه والرقابية من قطاع التموين والطب البيطرى على الاسواق ومحلات بيع الاغذية واللحوم بنطاق المحافظة لمواجهة كافة أشكال التلاعب التى تضر بحقوق ومطالب وإحتياجات المواطنين من كافه السلع التموينية والغذائية واللحوم ومدى توافرها بالجوده والكميات المطلوبة وإتخاذ الإجراءات الرادعة حيال المخالفين.





وقد أسفرت الحملات التى تم تنفيذها بناحية مراكز ميت غمر وتمى الأمديد والمنصورة عن ضبط 1360 كيلو لحوم ومعجنات لحوم ومنتجاتها ودواجن، وكذا لحوم مذبوحة خارج السلخانه بعدد من المحلات بالمراكز والمدن والأحياء.



