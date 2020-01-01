كونتي يحسم مستقبله مع إنتر ميلان

الثلاثاء 14/يوليه/2020 - 04:17 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
أعرب أنطونيو كونتي المدير الفني لإنتر ميلان الإيطالي عن سعادته عقب الفوز على ضيفه تورينو بثلاثة أهداف مقابل هدف في مباراة الجولة الثانية والثلاثين من بطولة الدوري الإيطالي.

وبهذه النتيجة, صعد إنتر ميلان إلى المركز الثاني في جدول ترتيب الإيطالي بعد أن رفع رصيده إلى 68 نقطة.
وقال كونتي في تصريحات صحفية عقب اللقاء: "لقد بدأنا بشكل جيد للغاية، سيطرنا على المباراة من جميع النواحي، عذرًا كان من المثير أن يرتكب هاندانوفيتش خطأً، فهو بالكاد يرتكب الخطأ, إنها فترة خاصة".

وأضاف: "النقاط الثلاثة تستخدم لإعطاء اليقين خاصة للاعبين وإعطاء الحماس، بالنسبة إليّ فإن الطريق الصحيح هو أن تقدم كرة قدم عدوانية".

وتابع: "أن تحاول امتلاك الكرة وتسيطر على المباراة مع وجود عديد من اللاعبين في منطقة الخصم ومن المحتم أنك ستخاطر بشيء ما في الوراء".

وعن هدف دييجو جودين، علق كونتي قائلًا: "أنا سعيد لجودين، أظن أنه اللاعب الثامن عشر الذي يتمكن من التسجيل في فريقنا وهذا إن دل فإنما يدل على أننا نهاجم مع العديد من الرجال".

وعن مستقبله، اختتم كونتي تصريحاته قائلاً: "لقد بدأت مشروعًا مدته ثلاث سنوات ثم ربما يطيل الرئيس عقدي، بدأت مشروعًا وأنا سعيد، أنا متحمس للعمل مع هؤلاء الرجال وأعلم أن الطريق طويل".

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كونتي تورينو إنتر ميلان

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