الجيش الأرمني: القوات الجوية تسقط طائرة مسيرة أذربيجانية بالمنطقة الحدودية

وقعت يوم الأحد مواجهة مسلحة على الحدود الأذربيجانية الأرمينية، ولا سيما بعيدًا عن المكان الذي يتبادل فيه الطرفان العداء عادة في منطقة ناغورنو كاراباخ المتنازع عليها.