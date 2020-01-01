نادية الجندي في أحدث ظهور لها عبر "إنستجرام"

الثلاثاء 14/يوليه/2020 - 04:09 م
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
تحرص الفنانة نادية الجندي، على التواصل الدائم مع متابعيها وجمهورها، وذلك من خلال نشر الصور والفيديوهات على موقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام".


ونشرت نادية الجندي، عبر حسابها الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة لها، من عدة زوايا مختلفة.


يذكر أن آخر أعمال نادية الجندي مسلسل سكر زيادة من بطولة نبيلة عبيد ، نادية الجندي، هالة فاخر، سميحة أيوب، بيومي فؤاد ، مي الغيطي.


ودارت أحداث مسلسل سكر زيادة في إطار كوميدي حول عصمت وكريمة وجميلة، ثلاث سيدات يقعن ضحايا لعملية نصب بسبب فيلا قررن شراءها، وعليهن التعايش مع الوضع الراهن في السكنى بنفس الفيلا، أو أن تحظى إحداهن دون اﻷخرى في الاستحواذ على الفيلا.

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