البورصة الأمريكية تتراجع بالمستهل بقيادة قطاع التكنولوجيا

الثلاثاء 14/يوليه/2020 - 04:17 م
البورصة الأمريكية
البورصة الأمريكية
أنهت البورصة الأمريكية تعاملات اليوم الثلاثاء، على تراجع  بقيادة قطاع التكتولوجيا والذى هبط بضغط من أسهم فيسبوك وألفابت ونتفليكس وأمازون.

في حين ارتفعت أسهم قطاع البنوك، وسط بدء موسم نتائج الأعمال، ليكشف بنك "جي.بي.مورجان" عن تجاوز أرباحه وإيراداته التقديرات في الربع الثاني الماضي.

وعلى صعيد البيانات الاقتصادية، تسارع التضخم في الولايات المتحدة خلال الشهر الماضي بأكثر من التوقعات، بعد 3 أشهر متتالية من انكماش مؤشر أسعار المستهلكين.

ويأتي أداء الأسهم الأمريكية على خلفية تقلب الأسواق على الصعيد العالمي حيث تراجعت الأسهم الأوروبية واليابانية، وسط تصاعد حالة عدم اليقين حيال الفيروس الذي أصاب أكثر من 13 مليون شخص ومع استمرار التوترات الجيوسياسية بين الصين والولايات المتحدة.

وبحلول الساعة 1:30 مساءً يتوقيت جرينتش، تراجع مؤشر "داو جونز" الصناعي بنحو 0.1 بالمائة ليفقد 34 نقطة ويسجل 26052 نقطة.

وانخفض مؤشر "ستاندرد آند بورز" بنسبة 0.5 بالمائة ليسجل 3140.5 نقطة، كما هبط مؤشر "ناسداك" بنسبة 0.7 بالمائة مسجلاً 10317.8 نقطة.

وخلال نفس الفترة استقر مؤشر الدولار الرئيسي والذي يقيس أداء العملة الخضراء مقابل 6 عملات رئيسية عند مستوى 96.458.

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